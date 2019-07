Film 25-letnega slovenskega režiserja korak bližje nominaciji za oskarja

Alex, veliki ljubitelj filmov in nekdanji DJ, festivale jemlje kot veliko čast in je vesel, da je izbran med filme, ki bodo predvajani. Festivali so, za vse ustvarjalce filmov, ne samo za začetnike, izjemno pomembni. "So sanje in želje, da se tvoj film nekje predstavi. Veliko je dobrih festivalov, ki ti da neko izpostavljenost. Zame je to zagotovo LA Shorts," je povedal 25-letnik in dodal, da je počaščen, da je uvrščen na festival, ki ga podpira filmska akademija: "To pomeni, da imajo filmi, neko težo. Pomeni, da smo dopolnili neko normo. Padeš v krog določene kakovosti. To je bolj v smislu, da sam sebi dokažeš, da si dovolj dober za takšno prireditev."

Film je sicer premiero doživel na festivalu za direktorja filmske fotografije Manaki Brothers. "Tam sicer ni bil del tekmovanja, je pa bil tam predstavljen. Drugi filmski festival, kjer je film dobil tudi prvo nominacijo pa je bil Ptit Clap v Parizu. Prišli smo med top osem, v samo finale. Sc out je bil edini angleškogovoreč film, vsi ostali so bili francoski, kar je tudi dosežek zase," je ponosno povedal Alex.

Zadnji teden julija se odpravlja v Los Angeles skupaj s sestro Tjašo Perko in očetom Rokom Cvetkovom , kjer bo potekal uradni tekmovalni program enega največjih festivalov kratkega filma na svetu – L.A. Shorts. "Za kratek čas se vračam v Los Angeles. Festival bo trajal osem dni. Mi smo na sporedu zadnji dan, na zaključni večer. Mislim, da je za nas to prednost. Če se film predvaja na zaključni večer, je to nekaj posebnega, poleg tega pa filma ne pozabijo, spomin je še svež. Otvoritev ali zaprtje je vedno nekaj posebnega," je navdušeno razložil Alex: "Ta isti večer bomo videli, kaj se bo zgodilo, saj takrat razglasijo nominacije," je še dodal.

Sicer pa Alex pravi, da mu je festival Sundance zelo pri srcu: "Nekoč bi tam rad videl svoj film. Letos smo Scout sicer prijavili in prišli med top 100, a potem ni uspelo. Ampak že to je veliko, da smo bili malo bližje." Dodaja, da je sicer vsak filmski festival z dobro organizacijo nekaj posebnega. "Več ljudi kot vidi tvoj film, bolje je. Gre tudi za to, da na festivalih spoznaš druge ustvarjalce filmov, da se pogovarjaš o videnem in da se učiš eden od drugega. Festivali so tudi ’izgovor’, da so ljudje z enako strastjo na istem mestu."

Alex se je po končanem študiju v Los Angelesu vrnil v domači Koper in pravi, da je zdaj čas za Slovenijo. "Za enkrat pripravljam še en kratek film, potem pa bi počasi šel na celovečerne filme," je povedal Alex in dodal: "Vrnil sem se iz Los Angelesa in končno lahko rečem, da sem režiser tudi po poklicu." Pravi, da je končno nastopil čas tudi za Slovenijo: "Los Angeles bo vedno moj dom, a zdaj je čas za Slovenijo, ki ima nek poseben čar. Rad bi izkoristil možnosti tukaj, rad bi naredil nekaj za Slovenijo."

L.A. Shorts je eden najprestižnejših in največjih festivalov kratkega filma

23. festival L.A. Shorts je uradni dogodek za izbor filmov za nagrade kratkih filmov Britanske akademije za filmsko in televizijsko umetnost (BAFTA). Zmagovalci festivala L.A. Shorts se potegujejo za nagrade BAFTA in večina filmov, izbranih za ta festival, se skoraj vsako leto uvrsti v prestižni izbor za oskarja. 58 filmskih ustvarjalcev, ki so tekmovali na L.A. Shorts, je doslej prejelo nominacije za oskarja, 15 pa ga je tudi prejelo.