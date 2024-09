Film Beetlejuice je dobil nadaljevanje

Režiser Tim Burton je povedal, da prvega filma nikoli ni dojemal nič drugače kot zelo osebno in da je bilo po vseh teh letih ponovno sodelovanje z utečeno igralsko zasedbo še bolj osebno in zelo posebno. Duh Beetlejuice bi se tokrat rad poročil z živo žensko, da bi mu uspelo pobegniti iz sveta duhov.

In kdo je Beetlejuice?

"On je pravi, totalni moški narcis. Se pravi vse, kar spada pod besedo narcis. Ne samo to, da je sam sebi všeč, ampak tudi to, da je manipulator in lažnivec. Je nekaj takega, kar ne bi imel nikakor za partnerja," je povedal fotograf Aleš Bravničar.

"Ko sem videla Michaela Keatona v Beetlejuiceu, sem se zatreskala, kar je zelo očitno nezdravo in moram zdaj razmisliti, zakaj je temu tako, ampak on je bil moja prva simpatija," pa nam je povedala Kataya.

"Zapomnila sem si ga predvsem po tej modi, črtah in zeleno-modrih odtenkih. Znala bi ga bolj vizualno predstaviti," pa je o liku povedala pevka Raiven.

Na slovenski premieri filma je najbolj goreči oboževalec Beetlejuica Aleš Bravničar, ki je prvi film videl kar 46-krat, razkril, da mu je celo uspelo priti na snemanje drugega dela filma.

"Ko sem se peljal mimo, v Kanado, sem si rekel, da se moram nujno ustaviti, in so ravno zaključili snemanje drugega dela. Malo sem zamudil, ampak vseeno je bilo super videti v živo, kako je videti to tam," nam je še povedal Bravničar.

Kako se je snemanje prelilo na filmski trak, pa lahko vidite na velikih platnih po Sloveniji.