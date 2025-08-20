Film Belo se pere na devetdeset bo doživel svetovno premiero v Sarajevu

Že ob pisanju romana je soscenaristka in avtorica istoimenske knjižne uspešnice Belo se pere na devetdeset zaradi avtobiografske vsebine bralkam in bralcem položila srce in dušo na pladenj. Težke vsebine, kot so izguba, žalost, boj z rakom...Kako bo to spremljati na velikem platnu?

"V bistvu se premiere in teh občutkov zelo veselim. Veliko mi pomeni, da začnemo tukaj, v Sarajevu. Je neko veselje, po drugi strani malo treme in mehka kolena, malo pa tudi, jasno, radovednosti. Nenavadni občutki so gledati film o življenju, ki si ga že odživel. Gre za po eni strani lepo, po drugi strani pa zahtevno izkušnjo, ker so bo pred mojimi očmi še enkrat vse odvilo-tisto, kar je bilo lepo in tudi tisto, kar je bilo hudo," je na vprašanje odgovorila Bronja Žakelj.

Na rdeči preprogi se bo pred premiero sprehodilo veliko znanih obrazov slovenskega gledališča in filma. Knjižna uspešnica je bila prodana v več kot 20 000 izvodih, pričakovanja pa so visoka, kakšen pa je vaš pulz?

"Pulz je že relativno normalen, pričakovanja pa so visoka. Interes je velik. Tukaj moram poudariti, da sem zelo vesel, da je premiera ravno tukaj, to smo si želeli. Skratka imeli bomo premiero pred 950 ljudmi, po vstopnicah je veliko povpraševanja, velik pa je tudi interes medijev. Tukaj gre za rojstvo filma oziroma projekta, na katerem smo delali skoraj sedem let. Mislim, da se bo dotaknil gledalcev, pa ne smo tukaj in v Sloveniji, ampak tudi po celem svetu. Krasen občutek," pa je odgovoril producent filma Aleš Pavlin.