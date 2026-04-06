Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO

Ljubljana, 06. 04. 2026 08.00 pred 1 uro 3 min branja 2

Avtor:
E.K.
Belo se pere na devetdeset

POP TV in VOYO 18. aprila ob 20.00 z veseljem napovedujeta televizijsko premiero ene največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let, ganljivega in navdihujočega filma Belo se pere na devetdeset.

“Dragi moji, če bi radi prali na devetdeset, bomo to lahko počeli skupaj, na POP TV in VOYO!" - Jurij Zrnec.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, si je v kinematografih ogledalo več kot 100.000 gledalcev, prejel pa je tudi več nagrad ter priznanj občinstva in stroke. Navdušil je z razprodanimi projekcijami in izjemnim odzivom gledalcev. Le pet mesecev po kinematografski premieri prihaja na zaslone, kjer bo na voljo vsem, ki si ga še niso ogledali ali pa bi si ga radi še enkrat.

"Gre za zgodbo o družini, o moči ženske, konec koncev pa je v vsem tem tudi zelo pretresljiv," je o filmu povedala igralka Tjaša Železnik. Jurij Zrnec pa ob tem odločno: "Film ima vse, kar rabi imeti. Svetujem kakšen robček. Če se bo gledalcev vsaj pol toliko dotaknil, kot se je mene, je potem to to. No, mogoče se potem objemite in imejte se radi. Nikoli ne vemo, koliko časa bomo skupaj."

Film, posnet po resnični zgodbi istoimenske knjižne predloge, na zaslone prinaša življenjsko zgodbo pisateljice Bronje Žakelj, ki je bila tudi soscenaristka filma. "Zelo me veseli, da film Belo se pere na devetdeset, ki prinaša mojo življenjsko zgodbo, prihaja tudi na POP TV in upam, da boste tudi vi v njem prepoznali zgodbo o upanju, neko svetlo zgodbo, ki govori o tem, da se skoraj vedno da in da je vredno ne samo preživeti, ampak tudi živeti," je povedala Bronja Žakelj.

Belo se pere na devetdeset je bil premierno prikazan v Sarajevu.
Belo se pere na devetdeset je bil premierno prikazan v Sarajevu.
FOTO: Luka Matijevec

PRO PLUS ostaja zavezan k temu, da na POP TV in VOYO prinaša največje in najbolj aktualne filmske uspešnice ter tako ustvarja vsebino, ki presega pričakovanja. Ob tem aktivno prisluhnemo gledalcem in soustvarjamo program, ki odraža njihove želje. "Film Belo se pere na devetdeset je najboljši slovenski film leta 2025, kar potrjujejo izjemna gledanost, razprodane projekcije in odličen odziv občinstva. Veseli nas, da smo pri projektu sodelovali kot koproducent in tako prispevali k nastanku kakovostne slovenske zgodbe. Še posebej pa smo ponosni, da film že pet mesecev po premieri v kinematografih prihaja tudi na POP TV in VOYO, kjer bo dosegel še širše občinstvo," je povedala vodja programa Danica Knego.

Ganljiva, a hkrati topla in mestoma humorna zgodba, pod katero se je podpisal režiser Marko Naberšnik, spremlja Bronjo skozi različna obdobja njenega življenja. Po tem, ko v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to boleznijo soočiti še sama. Kljub težkim preizkušnjam življenje sprejema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Film temelji na resnični zgodbi in avtobiografskem romanu z istim naslovom ter prinaša močno sporočilo o upanju, pogumu in vrednosti življenja.

Ne zamudite izjemne filmske zgodbe, ki vas bo nasmejala, ganila in opomnila na moč življenja: 18. aprila ob 20.00 na POP TV in na VOYO.

Belo se pere na devetdeset - pasica
Belo se pere na devetdeset - pasica
FOTO: POP TV

Belo se pere na devetdeset pop tv voyo film

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PegySue
06. 04. 2026 09.28
Super. Se veselim ogleda.
Odgovori
+1
1 0
JanezNovak13
06. 04. 2026 09.20
Hitro je prišel na TV.
Odgovori
+1
1 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615