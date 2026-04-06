Film Belo se pere na devetdeset na POP TV in VOYO

“Dragi moji, če bi radi prali na devetdeset, bomo to lahko počeli skupaj, na POP TV in VOYO!" - Jurij Zrnec.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, si je v kinematografih ogledalo več kot 100.000 gledalcev, prejel pa je tudi več nagrad ter priznanj občinstva in stroke. Navdušil je z razprodanimi projekcijami in izjemnim odzivom gledalcev. Le pet mesecev po kinematografski premieri prihaja na zaslone, kjer bo na voljo vsem, ki si ga še niso ogledali ali pa bi si ga radi še enkrat.

"Gre za zgodbo o družini, o moči ženske, konec koncev pa je v vsem tem tudi zelo pretresljiv," je o filmu povedala igralka Tjaša Železnik. Jurij Zrnec pa ob tem odločno: "Film ima vse, kar rabi imeti. Svetujem kakšen robček. Če se bo gledalcev vsaj pol toliko dotaknil, kot se je mene, je potem to to. No, mogoče se potem objemite in imejte se radi. Nikoli ne vemo, koliko časa bomo skupaj."

Film, posnet po resnični zgodbi istoimenske knjižne predloge, na zaslone prinaša življenjsko zgodbo pisateljice Bronje Žakelj, ki je bila tudi soscenaristka filma. "Zelo me veseli, da film Belo se pere na devetdeset, ki prinaša mojo življenjsko zgodbo, prihaja tudi na POP TV in upam, da boste tudi vi v njem prepoznali zgodbo o upanju, neko svetlo zgodbo, ki govori o tem, da se skoraj vedno da in da je vredno ne samo preživeti, ampak tudi živeti," je povedala Bronja Žakelj.