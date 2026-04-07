Film Belo se pere na devetdeset navdušuje gledalce širom Evrope

Ne zamudite izjemne filmske zgodbe, ki vas bo nasmejala, ganila in opomnila na moč življenja: 18. aprila ob 20.00 na POP TV in na VOYO.

Film Belo se pere na devetdeset , ki je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, le pet mesecev po kinematografski premieri prihaja na zaslone, kjer bo na voljo vsem, ki ga še niso gledali ali pa bi ga radi še enkrat.

Več kot 100.000 gledalcev, kup nagrad ter priznanj tako občinstva kot stroke, razprodane projekcije, izjemen odziv gledalcev in težka zgodba. Dokazali so, da se da uspeti s slovenskim filmom, tudi če ne gre za komedijo. "Treba je občinstvo res pravilno nagovoriti in treba je na tem nagovoru občinstva delati in nam je očitno uspelo," je dejal producent in soscenarist filma Aleš Pavlin.

Uspelo pa jim je tudi onkraj naših meja. "Veseli me, da je film v bistvu v redni distribuciji zdaj že bil v Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, kmalu bo tudi na Hrvaškem, premiera bo v znameniti puljski Areni, jeseni bo film na sporedu še v italijanskih kinematografih in lepo potuje po festivalih po svetu," je dodal Pavlin.

Za Leo Cok je to prva glavna filmska vloga."Sem ugotovila, da te male vloge, ki so bile do te velike vloge, so me pripravljale na to. To je nek sinonim tega, kako mi z malimi koraki v življenju dobimo to kapaciteto, da lahko nekaj takega v bistvu spravimo skozi, očitno dobro. Tako da ja, mislim, da je to ena taka stvar, ki sem jo malo potrdila, da je to prav in da tako mora biti," je dejala igralka.