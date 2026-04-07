Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Film Belo se pere na devetdeset navdušuje gledalce širom Evrope

Ljubljana, 07. 04. 2026 09.01 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
Ota Širca Roš E.K.
Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev

"Dragi moji, če bi radi prali na 90, bomo to lahko počeli skupaj, na POP TV in VOYO!" pravi Jurij Zrnec. In prav ima. 18. aprila, ob 20. uri na POP TV in VOYO prihaja televizijska premiera ene največjih slovenskih filmskih uspešnic zadnjih let, ganljivega in navdihujočega filma Belo se pere na devetdeset.

Ne zamudite izjemne filmske zgodbe, ki vas bo nasmejala, ganila in opomnila na moč življenja: 18. aprila ob 20.00 na POP TV in na VOYO.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je zaznamoval leto 2025 kot najbolj gledan slovenski film, le pet mesecev po kinematografski premieri prihaja na zaslone, kjer bo na voljo vsem, ki ga še niso gledali ali pa bi ga radi še enkrat.

FOTO: POP TV

Več kot 100.000 gledalcev, kup nagrad ter priznanj tako občinstva kot stroke, razprodane projekcije, izjemen odziv gledalcev in težka zgodba. Dokazali so, da se da uspeti s slovenskim filmom, tudi če ne gre za komedijo. "Treba je občinstvo res pravilno nagovoriti in treba je na tem nagovoru občinstva delati in nam je očitno uspelo," je dejal producent in soscenarist filma Aleš Pavlin.

Uspelo pa jim je tudi onkraj naših meja. "Veseli me, da je film v bistvu v redni distribuciji zdaj že bil v Srbiji, Črni Gori, Makedoniji, kmalu bo tudi na Hrvaškem, premiera bo v znameniti puljski Areni, jeseni bo film na sporedu še v italijanskih kinematografih in lepo potuje po festivalih po svetu," je dodal Pavlin.

Za Leo Cok je to prva glavna filmska vloga."Sem ugotovila, da te male vloge, ki so bile do te velike vloge, so me pripravljale na to. To je nek sinonim tega, kako mi z malimi koraki v življenju dobimo to kapaciteto, da lahko nekaj takega v bistvu spravimo skozi, očitno dobro. Tako da ja, mislim, da je to ena taka stvar, ki sem jo malo potrdila, da je to prav in da tako mora biti," je dejala igralka.

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Koronavirusovec
07. 04. 2026 09.53
naslednja sobota je 11. april in ne 18. april. če bi se pacientke imenovale sobota in ena bi bila 11. april druga pa 18. april bi bila naslednja na vrsti pacientka 11. april, torej je naslednja sobota 11. april
Odgovori
0 0
Sl0venc
07. 04. 2026 09.51
Kolikor komentarjev = toliko zanimanja.
Odgovori
+1
1 0
Amor Fati
07. 04. 2026 09.40
Baje sledi drugi del 😂
Odgovori
0 0
Slovenski starši vse bolj zaskrbljeni: kaj TikTok dela mladim možganom
Dnevni horoskop: Ovni so polni energije, raki bolj čustveni kot običajno
Slovenka navdušila z iskrenim nasmehom in šalom v živahni barvi
Vdova Hugha Hefnerja se je ponovno poročila
Strokovnjaki opozarjajo: težava se začne veliko prej, kot se pokaže
Ta kožna sprememba na obrazu lahko razkrije hormonsko neravnovesje
Kako prehitro prehranjevanje vpliva na prebavo
Igor Koprivnikar: Ne gradimo zgolj poslov, ampak partnerstva
S tem lahko znižate vrednost stanovanja za nekaj 10.000 evrov
Te finančne težave lahko ogrožajo zdravje vaših možganov
Ali ga sovražijo? Nenavadna košnja trave sprožila burno razpravo med sosedi
Umrl vplivni olimpijski in protidopinški funkcionar
To se sinovi naučijo od očeta: 5 vsakdanjih lekcij, ki oblikujejo značaj
Odpravite rdeče pršice pri kokoših s preprostimi triki
Ste po nesreči obarvali belo perilo? Preprost trik s kisom lahko reši težavo
Kako ustaviti mačko, da ne opravlja potrebe v vašem vrtu
Koliko dni po veliki noči so pirhi še dobri? To morate vedeti
Hitri piškoti, ki izgledajo čudovito: popolni za pomlad in praznike
3 pogoste napake, ki pokvarijo francosko solato
Kmetija
Air
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1615