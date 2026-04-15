Film/TV

Film Belo se pere na devetdeset navdušuje tudi v Ameriki

Ljubljana, 15. 04. 2026 19.54

Avtor:
K.Z.
Belo se pere na devetdeset

Celovečerni film Belo se pere na devetdeset režiserja Marka Naberšnika ne navdušuje zgolj v Evropi, dobil je tudi svetovno pozornost. Resnična zgodba Bronje Žakelj si je prislužila nagrado na Mednarodnem filmskem festivalu v Santa Cruzu, kar je že deseta mednarodna festivalska nagrada za ta film.

V soboto, 18. aprila ob 20. uri, bo film Belo se pere na devetdeset premierno prikazan na POP TV. Na ogled bo tudi na VOYO.

Potem ko je film Belo se pere na devetdeset doživel izjemen uspeh v Sloveniji in po regiji, kjer so ga prikazali v minulih mesecih, odkar je doživel premiero na filmskem festivalu v Sarajevu, z novo mednarodno nagrado dokazuje, da zgodba Bronje Žakelj nagovarja svetovno javnost.

Film Belo se pere na devetdeset je na Mednarodnem filmskem festivalu v Santa Cruzu dobil nagrado za najboljši film.
FOTO: Arhiv organizatorja

Ustvarjalci so se tako razveselili že jubilejne 10. mednarodne nagrade, in sicer za najboljši film na filmskem festivalu v argentinskem Santa Cruzu. Film se je predstavil na več kot 40 mednarodnih festivalih, posebej uspešen pa je ravno v Ameriki. "Po nagradah na festivalih v Santa Barbari, Los Angelesu, Austinu in Santa Monici v Severni Ameriki je tokratna nagrada druga v Južni Ameriki. Film se bo v prihodnjih mesecih predstavil še na mnogih festivalih po svetu," nam je sporočil producent filma Aleš Pavlin.

Pretresljiva zgodba, ki gledalca ne pusti ravnodušnega

Potem ko Bronja v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov in več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.

