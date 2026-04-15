Film Belo se pere na devetdeset navdušuje tudi v Ameriki

Potem ko je film Belo se pere na devetdeset doživel izjemen uspeh v Sloveniji in po regiji, kjer so ga prikazali v minulih mesecih, odkar je doživel premiero na filmskem festivalu v Sarajevu, z novo mednarodno nagrado dokazuje, da zgodba Bronje Žakelj nagovarja svetovno javnost.
Ustvarjalci so se tako razveselili že jubilejne 10. mednarodne nagrade, in sicer za najboljši film na filmskem festivalu v argentinskem Santa Cruzu. Film se je predstavil na več kot 40 mednarodnih festivalih, posebej uspešen pa je ravno v Ameriki. "Po nagradah na festivalih v Santa Barbari, Los Angelesu, Austinu in Santa Monici v Severni Ameriki je tokratna nagrada druga v Južni Ameriki. Film se bo v prihodnjih mesecih predstavil še na mnogih festivalih po svetu," nam je sporočil producent filma Aleš Pavlin.
Pretresljiva zgodba, ki gledalca ne pusti ravnodušnega
Potem ko Bronja v otroštvu zaradi raka izgubi mamo, se mora v mladosti s to zahrbtno boleznijo soočiti še sama, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC). Kljub številnim in skoraj nepremostljivim izzivom se Bronja z njimi spoprijema z mešanico solz, smeha in neomajnega optimizma. Roman je ob izidu leta 2018 požel velik uspeh ter v štirih letih doživel devet ponatisov in več kot 18.500 prodanih izvodov. Avtorica je zanj prejela Delovo nagrado kresnik za najboljši roman leta.
