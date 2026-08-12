Film Belo se pere na devetdeset premierno v New Yorku

Na filmskem festivalu Chain NYC so v torek predvajali newyorško premiero slovenskega filma Belo se pere na devetdeset, posnetega po istoimenski uspešnici pisateljice Bronje Žakelj. Projekcija je bila v gledališču Chain Theatre na Manhattnu, uspešnico pa so si ogledali tudi številni ameriški Slovenci.
Film režiserja Marka Naberšnika je nastal po avtobiografskem romanu Bronje Žakelj, ki je sodelovala tudi pri scenariju. V središču zgodbe je Bronja, ki po zgodnji izgubi matere zaradi raka pozneje sama zboli za isto boleznijo. Film skozi osebno zgodbo prepleta težke življenjske preizkušnje, humor in optimizem ter jo umešča v čas razpada Jugoslavije.
V filmu med drugimi nastopajo Lea Cok v vlogi Bronje, Anica Dobra, Jurij Zrnec, Tjaša Železnik in Žiga Šorli. Producent filma je Aleš Pavlin iz produkcijske hiše Perfo.
Belo se pere na devetdeset je bil premierno prikazan na sarajevskem filmskem festivalu, v Sloveniji pa je leta 2025 postal najbolj gledan film v kinematografih in po navedbah organizatorjev prehitel tudi velike hollywoodske franšizne filme. "Eden od zaščitnih znakov festivala Chain so osebne zgodbe in Belo se pere na devetdeset ta duh čudovito uteleša. Deliti osebne zgodbe z javnostjo je neobdelano, intimno in ranljivo," je izjavil izvršni direktor festivala Chain NYC Rick Hamilton. Dodal je, da je navdihujoča življenjska zgodba avtorice romana na platnu zaživela v prepričljivi izvedbi Lee Cok ter da ga veseli, da jo lahko predstavijo tudi slovenski skupnosti v New Yorku.
Festival Chain NYC letos poteka od 6. do 17. avgusta. Na 14. izvedbi festivala bodo prikazali več kot 170 filmov z vsega sveta, med njimi celovečerce, dokumentarne filme, kratke filme, spletne serije in animirane filme. Program vključuje tudi pogovore, dogodke z ustvarjalci in podelitev nagrad.
Festival je bil ustanovljen pred 14 leti in se osredotoča na nove glasove neodvisnega filma, osebne zgodbe in izvirne ideje. Festival je bil uvrščen med 100 najboljših filmskih festivalov na platformi FilmFreeway.
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