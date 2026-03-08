Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev

Celovečerni film režiserja Marka Naberšnika , posnet po uspešnem romanu avtorice Bronje Žakelj , je v slovenskih kinih pred nekaj dnevi presegel mejnik 100.000 gledalcev. Film je vzbudil veliko zanimanje med rednimi obiskovalci kina, kot tudi med tistimi, ki kino obiščejo le občasno. S tem mejnikom se je film Belo se pere na devetdeset uvrstil med mnoge slovenske kino uspešnice.

Podelitve v ljubljanskem Cineplexxu se je udeležila tudi številna igralska zasedba filma: Lea Cok, Jurij Zrnec, Anica Dobra, Tjaša Železnik, Mei Rabič, Žiga Šorli, Jaka Mehle, Jure Rajšp, Saša Tabaković, Iva Krajnc Bagola in Vladimir Tintor. Dogodka so se udeležili tudi sodelavec pri scenariju in producent Aleš Pavlin, scenaristka in avtorica romana Bronja Žakelj ter scenarist in režiser filma Marko Naberšnik.

Filmski ustvarjalci so ob doseženem izjemnem uspehu obudili spomine na snemanje ter številne filmske projekcije, ki so jih obiskali v zadnjih mesecih. Ob tem so izrazili iskreno hvaležnost gledalcem, ki so si film ogledali v tako velikem številu in ga s svojo podporo ponesli do pomembnega mejnika.