Film/TV

Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev

Ljubljana, 08. 03. 2026 15.55 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Simon Vadnjal Tjaša Železen E.M.
Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev

V ljubljanskem Cineplexxu je ekipa slovenskega filma Belo se pere na devetdeset prejela četrto zlato rolo za preseženih 100.000 gledalcev. Podelitve se je udeležila tudi številna igralska zasedba filma. Filmsko priznanje je ekipi filma podelil predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev (ZDSFU) Saša Tabaković.

Celovečerni film režiserja Marka Naberšnika, posnet po uspešnem romanu avtorice Bronje Žakelj, je v slovenskih kinih pred nekaj dnevi presegel mejnik 100.000 gledalcev. Film je vzbudil veliko zanimanje med rednimi obiskovalci kina, kot tudi med tistimi, ki kino obiščejo le občasno. S tem mejnikom se je film Belo se pere na devetdeset uvrstil med mnoge slovenske kino uspešnice.

Podelitve v ljubljanskem Cineplexxu se je udeležila tudi številna igralska zasedba filma: Lea Cok, Jurij Zrnec, Anica Dobra, Tjaša Železnik, Mei Rabič, Žiga Šorli, Jaka Mehle, Jure Rajšp, Saša Tabaković, Iva Krajnc Bagola in Vladimir Tintor. Dogodka so se udeležili tudi sodelavec pri scenariju in producent Aleš Pavlin, scenaristka in avtorica romana Bronja Žakelj ter scenarist in režiser filma Marko Naberšnik.

Filmski ustvarjalci so ob doseženem izjemnem uspehu obudili spomine na snemanje ter številne filmske projekcije, ki so jih obiskali v zadnjih mesecih. Ob tem so izrazili iskreno hvaležnost gledalcem, ki so si film ogledali v tako velikem številu in ga s svojo podporo ponesli do pomembnega mejnika.

Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev
Film Belo se pere na devetdeset presegel 100 tisoč gledalcev
FOTO: Cineplexx-Mediaspeed

Producent filma Aleš Pavlin je ob tem poudaril: "Sinoči je bil še en magičen večer v Cineplexxu. Film Belo se pere na devetdeset, dve in pol ure dolga filmska drama, je presegel fantastičnih 100.000 gledalcev. Nekaj, kar se je na začetku kinematografske poti zdelo preambiciozno, je postalo resničnost." Zahvalil se je tudi distribuciji Fivia, vsem slovenskim kinematografom ter gledalcem po vsej Sloveniji.

proofreader
08. 03. 2026 17.01
Tudi Eksodus 1945 se bliža 25.000 gledalcem.
Odgovori
+1
1 0
Pajo_36
08. 03. 2026 17.22
NE it Belo gledat. V filmu se podvomi o odcepitvi Slovenije. Te bo kap, oz. če maš kaka pomirjevala jih prej vzemi. Eksodus morm pa tud gledat. Upam, da je dober. In ne, ni vse zgodba, ampak je tudi igra, scena, dialogi in tako dalje.....
Odgovori
0 0
bibaleze
