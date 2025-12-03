Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Film Belo se pere na devetdeset si je ogledalo že več kot 40 tisoč ljudi

Ljubljana, 03. 12. 2025 21.02 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Alen Podlesnik , E.K.
Komentarji
0

Napovedi se uresničujejo, Belo se pere na devetdeset je filmska uspešnica tudi v domačih kinematografih. Film je prvo zlato rolo za doseženih 25 tisoč gledalcev osvojil že v prvem tednu predvajanja, sveže številke pa kažejo, da bodo ustvarjalci kmalu osvojili še drugo.

Film Belo se pere na devetdeset, ki je nastal na podlagi priljubljene knjižne uspešnice pisateljice Bronje Žakelj, si je namreč ogledalo že več kot 40 tisoč ljudi.

"Zlata rola je vedno podobno kot pri športu zlata medalja. Preseženih 25 tisoč gledalcev v enem tednu je priznanje za celo ekipo, za film in vesel sem, da film nagovarja občinstva po celi Sloveniji," je povedal režiser filma Marko Naberšnik.

"Jaz mislim, da če nam bo tako dobro šlo, ja, gotovo se bo nabrala še kakšna nagrada. Zdaj sem pa ravno slišala, da imamo že 40 tisoč gledalcev, tako da jaz mislim, da bo druga zlata rola, da se ji lahko že zdaj veselimo," je povedala pisateljica in avtorica romana Bronja Žakelj.

Preberi še Zlata rola za Belo se pere na devetdeset: Smo veseli, ponosni in hvaležni

"Odzivi so čudoviti, ljudje se tudi že vračajo, gledajo že drugič. Hočem poudariti, da so zdaj dvorane po Sloveniji polne, niso pa več razprodane, tako da vsak, ki je, bi rekel, še čakal in rekel 'bom šel, ko ne bo več razprodano', zdaj so dvorane na voljo in drago občinstvo, privoščite si ogled tega filma," producent filma Aleš Pavlin.

Belo se pere na devetdeset film zlata rola kino uspeh
Naslednji članek

Sarah Paulson v družbi 32 let starejše partnerke prejela zvezdo

SORODNI ČLANKI

Zlata rola za Belo se pere na devetdeset: Smo veseli, ponosni in hvaležni

Belo se pere na devetdeset doživel kino premiero

Na ljubljanski premieri stoječe ovacije za Belo se pere na devetdeset

Za začetek Liffa film Belo se pere na devetdeset

Skladba Dan ljubezni tudi v filmu Belo se pere na devetdeset

Uspešnica Belo se pere na devetdeset izšla še v razširjeni filmski izdaji

  • Bauhaus katalog
  • Makita set orodij
  • Cubes hladnilnik
  • figura božiček
  • Božično drevo
  • Led figurica
  • Božična razsvetljava
  • Akustični panel
  • Konvektorski grelnik
  • Kopalniško pohištvo
  • Svetlobna veriga
  • Zložljivi podest
  • Božične krogle
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1385