Film Belo se pere na devetdeset si je ogledalo že več kot 40 tisoč ljudi

Film Belo se pere na devetdeset, ki je nastal na podlagi priljubljene knjižne uspešnice pisateljice Bronje Žakelj, si je namreč ogledalo že več kot 40 tisoč ljudi.

"Zlata rola je vedno podobno kot pri športu zlata medalja. Preseženih 25 tisoč gledalcev v enem tednu je priznanje za celo ekipo, za film in vesel sem, da film nagovarja občinstva po celi Sloveniji," je povedal režiser filma Marko Naberšnik.

"Jaz mislim, da če nam bo tako dobro šlo, ja, gotovo se bo nabrala še kakšna nagrada. Zdaj sem pa ravno slišala, da imamo že 40 tisoč gledalcev, tako da jaz mislim, da bo druga zlata rola, da se ji lahko že zdaj veselimo," je povedala pisateljica in avtorica romana Bronja Žakelj.