Film Bilo je nekoč ... v Hollywoodu bo dobil svoje nadaljevanje

Novi projekt nastaja po tem, ko je Tarantino opustil načrte za svoj deseti in domnevno zadnji celovečerni film z naslovom The Movie Critic (Filmski kritik). Za film je že bil napisan scenarij in Brad Pitt izbran za glavno vlogo. Zgodba filma naj bi se odvijala v 70. letih minulega stoletja in sledila filmskemu kritiku, ki piše za pornografsko revijo. Krožile so govorice, da naj bi Pitt v filmu igral različico svojega lika iz filma Bilo je nekoč ... v Hollywoodu kaskaderja in potencialnega morilca soproge Cliffa Bootha.

Pitt bo tako ponovno zaigral v vlogi, ki mu je prinesla oskarja za stransko vlogo. Hkrati projekt pomeni novo sodelovanje Pitta s Fincherjem, ki sta skupaj posnela kar nekaj uspešnih filmov, kot so triler Sedem, kultno dramo Klub golih pesti in s tremi oskarji nagrajen Nenavaden primer Benjamina Buttona. Po navedbah Varietya pa se zdi manj verjetno, da bosta v nadaljevanju Bilo je nekoč ... v Hollywoodu ponovno pred kamero nastopila Leonardo DiCaprio ali Margot Robbie.