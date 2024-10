Film Cent'anni odprl 27. Festival slovenskega filma Portorož

Začel se je 27. Festival slovenskega filma Portorož. Letos ga je prvič v zgodovini svečano otvoril celovečerni dokumentarec. Gre za Cent'anni režiserke Maje Doroteje Prelog, dokumentarec pa je bil zanjo in njenega partnerja Blaža posebna izkušnja-v bistvu je bil za njun odnos odločilen. Blaž se je, potem ko je pred petimi leti prebolel levkemijo, namreč odločil osvojiti zahtevno kolesarsko turo s slavnimi vzponi Gira d'Italia, Maja pa da ga bo na poti spremljala in to prenesla v film. Čustveno, a potrebno, je dejala Maja.

V Glavni dvorani Avditorija Portorož so uradno odprli 27. Festival slovenskega filma Portorož. Svečano otvoritev je povezovala Veronika Žajdela, z glasbenimi točkami pa jo je pospremil kvartet kontrabasov Eastern European Bass Ensemble.

Direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar. FOTO: Matjaž Rušt in Katja Goljat icon-expand

Gledalce v dvorani sta nagovorila direktor 27. FSF Portorož Bojan Labović in direktorica Slovenskega filmskega centra Nataša Bučar. Na slovesnosti smo podelili tudi nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo – letošnji nagrajenki, kostumografinji Zvonki Makuc, jo je predal lanskoletni nagrajenec Rado Likon. Še pred tem so v avli Avditorija odprli nagrajenki posvečeno razstavo kostumov, ki jo je pripravilo Združenje slovenskih filmskih scenografov, kostumografov in oblikovalcev maske v sodelovanju z ZDSFU, SFC in Viba filmom. Po otvoritveni slovesnosti so se s protagonistoma celovečernega dokumentarca Cent'anni v režiji Maje Doroteje Prelog podali na kolesarsko turo čez slavne vzpone Gira d'Italia in tako odprli še letošnji Tekmovalni program, v katerega se je letos uvrstilo 72 filmov (20 celovečernih, 6 srednjemetražnih dokumentarnih filmov, 21 kratkih filmov in 25 kratkih študijskih filmov). V Preglednem programu se bo zvrstilo še dodatnih 27 filmov (3 celovečerni dokumentarni filmi, 1 celovečerni igrano-dokumentarni film, 1 celovečerni igrani film, 4 srednjemetražni dokumentarci, 5 kratkih filmov in 13 študijskih filmov).

Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo je letošnji nagrajenki Zvonki Makuc predal lanskoletni nagrajenec Rado Likon. FOTO: Matjaž Rušt in Katja Goljat icon-expand

V Posebni program je uvrščen še 1 celovečerni igrani film. Filme Tekmovalnega programa, ki se bodo potegovali za nagrade vesna, bosta ocenjevali dve žiriji – žirija za celovečerne filme (Gordan Matić, Olmo Omerzu in Miran Zupanič) in žirija za kratke igrane, dokumentarne, eksperimentalne, animirane in študijske filme (Anja Banko, Jasna Hribernik in Petra Seliškar). Filme bosta ocenjevali tudi žirija Društva slovenskih filmskih publicistov (Maša Peče, Varja Močnik in Kristian Božak Kavčič) in žirija Art kino mreže Slovenije (Suzana Kokalj, Vesna Telič Kovač in Uroš Zavodnik), ki bosta podelili svoje nagrade, občinstvo pa bo z glasovanjem po projekcijah nagradilo svojega favorita z vesno za najboljši film po izboru občinstva.

Festival se bo sklenil v nedeljo, 27. oktobra, s svečano podelitvijo vesen. FOTO: Matjaž Rušt in Katja Goljat icon-expand