Film Človek s senco slavil v New Yorku

Režiserka Ema Kugler je bila za svoj peti celovečerni igrani film Človek s senco nagrajena na festivalu American Filmatic Arts Awards (AFAA) v New Yorku. American Filmatic Arts Awards (Nagrade ameriške filmske umetnosti) je festival, ki usmerja pogled v neodvisne filme na mednarodni sceni. Skozi svoj filmski program in nagrade odkriva sodobno neodvisno kinematografijo in poziva k prenovi ter novim začetkom v kinematografski kulturi kot odgovor na hitre spremembe v mediju v 21. stoletju, piše na spletni strani festivala. Organizacija s sedežem v New Yorku je letos nagrade podelila četrto leto.

Film Človek s senco zaznamuje misel, da je največja zabloda človeka njegova iluzija, da je svoboden. Novorojeni nima izbire, brez svoje volje je porojen v ta svet in kot popolnoma nemočno bitje dan v dresuro civilizacijskih norm, ki jih določajo tisti, ki so na poziciji moči ... A kaj, če je mogoče kaj drugega, so vsebino filma povzeli na spletni strani Baza slovenskih filmov.

Po besedah režiserke film z letnico 2019 govori o nezmožnosti biti, obstajati kot avtonomno, svobodno bitje. Drugo vprašanje, ki se ga loteva, pa je vprašanje človeške reprodukcije oziroma vprašanje, kaj je tisto, kar sili človeka v reprodukcijo.