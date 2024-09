Film Dežela junakov s prestižno nagrado na mednarodnem filmskem festivalu

Uspešno se je zaključil 13. mednarodni filmski festival športnega dokumentarnega filma Zlati bor, kjer je slovenski film Dežela junakov, socialni projekt Radia 1, prejel prestižno nagrado v konkurenci 150 filmov iz različnih držav. Mednarodna žirija, sestavljena iz priznanih strokovnjakov s področja filma, športa in humanitarnih dejavnosti, je prepoznala izjemno vrednost tega filma, ki se osredotoča na neustavljivega lika Deželaka Junaka in njegovo prizadevanje za zbiranje sredstev za družine v stiski.

Dežela junakov ni zgolj dokumentarec, temveč ganljiva pripoved o človekovi vztrajnosti, solidarnosti in nesebični pomoči. Film spremlja Deželaka Junaka, ko s kolesom prevozi Slovenijo, premaguje fizične in čustvene izzive ter pri tem širi sporočilo o pomenu pomoči sočloveku. Njegova misija ni le zbiranje finančnih sredstev, temveč tudi širjenje zavesti o tem, kako lahko vsak posameznik prispeva k izboljšanju življenj tistih, ki so se znašli v stiski.

Festival Zlati bor in ISFF-Slovenija se uvrščata med najpomembnejše dogodke v svetu športnega dokumentarnega filma, saj povezuje ustvarjalce, športnike in humanitarce z vsega sveta. Letos je festival privabil številne ugledne goste, med njimi tudi Jureta Franka, nekdanjega olimpijca, ki je bil prav tako prejemnik nagrade za svoj izjemen doprinos športu. Ob prejetju nagrade je Franko poudaril: "Ta nagrada je priznanje vsem, ki verjamejo v moč dobrih dejanj. Deželak Junak je resničen junak našega časa, ki s svojim delom navdihuje in prinaša upanje tistim, ki ga najbolj potrebujejo."

Poleg filmskih projekcij je festival letos gostil tudi številne delavnice in pogovore z ustvarjalci filmov, ki so osvetlili pomen dokumentarnih filmov pri izpostavljanju pomembnih družbenih tem. Film Dežela junakov je v tem kontekstu izstopal kot izjemen primer, kako lahko šport in humanitarna prizadevanja presežejo meje in združujejo ljudi v skupnem cilju.

S tem priznanjem se film Dežela junakov postavlja ob bok najboljšim športnim dokumentarcem na svetu in potrjuje, da je Slovenija dežela, kjer junaška dejanja ne poznajo meja – tako na športnem kot na humanitarnem področju. In za konec , film kot zmagovalec ima pravico nastopa na Finalu FICTS v Milanu konec novembra, saj se bodo za prestižne nagrade iz 21 festivalov združenih v projektu Ficts potegovali za najprestižnejše nagrade v svetu športa.