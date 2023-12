Film Dnevnik Pauline P. navdušil tudi v Sloveniji, obeta se nadaljevanje

Poleg znanih obrazov, ki so poskrbeli za slovensko sinhronizacijo, kot so Jana Zupančič (mama), Klemen Slakonja (učitelj), Iva Krajnc Bagola (učiteljica), Janez Hočevar (dedek), Matej Puc (oče), Maja Boh Hočevar (babica), Primož Pirnat in režiserka Nana Miličniski , se je dogodka udeležila tudi glavna igralka. "Snemanje mi bo ostalo v spominu celo življenje kot čudovita izkušnja. Ljudje, ki me prepoznajo in se mi nasmihajo na cesti mi vedno znova polepšajo dan. Tudi to je eden od razlogov, da se mi zdi poklic igralke tako privlačen," je povedala Katja Matković . Mlada igralka je upodabila samozavestno, čustveno in duhovito učenko Paulino P. , ki najde rešitev za vsako situacijo.

Nad filmom ni navdušena le glavna protagonstika, ki je v tem filmu debitirala, temveč tudi režiser Neven Hitrec. "Karakterji v filmu so občinstvu zelo pri srcu, zato smo pohiteli in naredili zelo dober scenarij, s katerim smo uspeli dobiti sredstva za snemanje drugega dela," je delil občutke in tako napovedal tudi nadaljevanje priljubljenega filma.

Film Dnevnik Pauline P. je posnet po predlogi hrvaškega otroškega romana sodobne književnosti, ki s svojo duhovitostjo in empatičnostjo navduši vse generacije, tako otroke kot tudi odrasle. Režiser je želel ustvariti duhovit in empatičen film, ki gledalce pusti nasmejane in dobre volje, k čimer pripomorejo tudi karakterne značilnosti vloge glavne igralke, ki z veliko mero domišljije in kančkom čarovnije nepopustljivo premika meje in vedno znova dokaže, da je v njenem svetu vse mogoče, pa naj bodo to težave v šoli, družini ali med prijatelji.