Film Državljan Kane zaradi osemdeset let starega komentarja ob popolno oceno

Filmska stvaritev iz leta 1941, ki jo je režiral Welles, je med oboževalci filmske umetnosti znana kot najboljša v zgodovini. Od bleščeče ocene pa se je morala posloviti, ker je spletna stran Rotten Tomatoes med recenzije dodala tudi takšno, ki je film po predvajanju raztrgala. Maja 1941 je za časnik Chicago Tribune Dailysvoje mnenje podala novinarka Mae Tinee.

"Je zanimiv. Je drugačen. Pravzaprav je dovolj bizaren, da postane muzejski primerek," je takrat zapisala. Vendar je njena kritika že kmalu postala ostrejša, nadaljevala je:"Toda žrtvovanje preprostosti na račun ekscentričnosti ga oropa splošne zabavne vrednosti."

Dodala je, da Državljan Kane predstavlja skoraj klinično seciranje popolnega egoista. Zateka se k ogromni scenografiji in umetniški fotografiji, ki je temačna in grozljiva in naj bi bila po besedah njenega sodelavca nekaj, kar spada v knjige:"Sama se na to ne spoznam. Vem samo, da človeka zmrazi in si ob ogledu ves čas želi, da bi na set spustili nekaj sonca."Lepih besed pa ni našla niti za glavnega igralca Josepha Cottena, medtem ko ji je bolj ustrezal nastop njegovih soigralcev, Ruth WarrickterEveretta Sloana. Ironično, svoj zapis je naslovila kot:"Državljan Kane ni uspel impresionirati kritikov kot najboljši film, ki je bil kadarkoli posnet."