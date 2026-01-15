Naslovnica
Film/TV

Film Elvis Škorc s prvo zlato rolo

Ljubljana, 15. 01. 2026 18.42 pred eno minuto 2 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Elvis Škorc

Celovečernemu slovenskemu mladinskemu filmu Elvis Škorc režiserja Borisa Jurjaševiča bodo podelili prvo zlato rolo. Film je na božični dan presegel mejnik 25.000 gledalcev v kinematografih, do danes pa si ga je ogledalo več kot 30.000 gledalcev, kar predstavlja velik dosežek za slovenski mladinski film.

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegova starša ločita, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Film Elvis Škorc bo dobil prvo zlato rolo.
Film Elvis Škorc bo dobil prvo zlato rolo.
FOTO: Fabula

Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje.

Predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Saša Tabaković je ob tem ocenil, da je minulo in letošnje leto za slovenski film izjemno uspešno. "Naša produkcija je opažena tako na področju mednarodne stroke in festivalskih nagrad kot med občinstvom. Še posebej me veseli, da tudi domače občinstvo prepoznava kvaliteto in pomen slovenskih filmskih ustvarjalcev in da jim s svojim rekordnim obiskom v kinodvoranah daje pravo veljavo," je zapisal.

Preberi še Domače občinstvo si je premierno ogledalo mladinski film Elvis Škorc

Po njegovih besedah je velik uspeh tudi dejstvo, da je film nastal po slovenski literarni predlogi Janje Vidmar, "kar je dokaz, da se še vedno lahko pohvalimo, da smo zagotovo narod zgodb".

Boris Jurjaševič je film po navedbah SFC opisal kot zgodbo o simpatičnem junaku, ki išče svoje mesto v družini in med vrstniki. "Današnja mladina je povsem drugačna, imajo druge interese in zdijo se mi precej zrelejši. Igralci našega filma so čudoviti - z njimi se lahko pogovarjaš kot z odraslimi. Sodelujemo kot enakovredni partnerji," je dodal.

Preberi še Slovenski film Elvis Škorc bo premiero doživel v Nemčiji

V filmu je glavno vlogo odigral Maks Peštaj Zevnik, po besedah katerega je Elvis "zelo dobrosrčen in naiven fant, ki verjame, da lahko s pomočjo kemije spremeni svet na bolje". Ostale otroške vloge zasedajo tudi Frida Bratuš, Kiara Kenig, Til Pučko, Arne Duhovnik in Peter Perme. V vlogi mame je nastopila Iva Krajnc Bagola, v vlogi očeta pa Matej Puc. Elvisovo babico igra Zvezdana Mlakar, učitelja Marko Mandič.

Pri filmu so sodelovali direktor filma Matija Kozamernik, direktor fotografije Alexandr Šurkala s Slovaške, scenograf Niko Novak, oblikovalka maske Eva Uršič, kostumografinja Polonca Valentinčič, skladatelj Janez Dovč, montažer Jurij Moškon, snemalec zvoka Miha Rudolf in oblikovalec zvoka Julij Zornik. Producent filma je Radovan Mišić iz produkcijske hiše Fabula. Nastal je s finančno podporo SFC v sodelovanju s Filmskim studiem Viba film, koproducent je RTV Slovenija. Elvis Škorc je svetovno premiero doživel na lanskem festivalu Schlingel v nemškem Chemnitzu.

elvis škorc zlata rola film

KOMENTARJI0

