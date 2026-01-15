Film Elvis Škorc s prvo zlato rolo

V ospredju filma je štirinajstletni fant Elvis, ki ga svet ne razume. Strastno ga zanimata kemija in stripi, srce pa mu bije za dekle na šoli Hano. Njegovo življenje se popolnoma obrne na glavo, ko se njegova starša ločita, on pa ostane v skupnem gospodinjstvu z mamo, mlajšo sestro in babico. Družinski pretresi dosežejo vrhunec z novico, da je mama ponovno noseča, so film opisali pri Slovenskem filmskem centru (SFC).

Film Elvis Škorc bo dobil prvo zlato rolo. FOTO: Fabula

Elvis išče svoje mesto v razdeljeni družini in med šolskimi klopmi, kjer je pogosto tarča vrstniškega nasilja. Počasi odrašča in spoznava, kaj v življenju resnično šteje. Predsednik Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev Saša Tabaković je ob tem ocenil, da je minulo in letošnje leto za slovenski film izjemno uspešno. "Naša produkcija je opažena tako na področju mednarodne stroke in festivalskih nagrad kot med občinstvom. Še posebej me veseli, da tudi domače občinstvo prepoznava kvaliteto in pomen slovenskih filmskih ustvarjalcev in da jim s svojim rekordnim obiskom v kinodvoranah daje pravo veljavo," je zapisal.

Po njegovih besedah je velik uspeh tudi dejstvo, da je film nastal po slovenski literarni predlogi Janje Vidmar, "kar je dokaz, da se še vedno lahko pohvalimo, da smo zagotovo narod zgodb". Boris Jurjaševič je film po navedbah SFC opisal kot zgodbo o simpatičnem junaku, ki išče svoje mesto v družini in med vrstniki. "Današnja mladina je povsem drugačna, imajo druge interese in zdijo se mi precej zrelejši. Igralci našega filma so čudoviti - z njimi se lahko pogovarjaš kot z odraslimi. Sodelujemo kot enakovredni partnerji," je dodal.