Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Film Ena bitka za drugo absolutni zmagovalec letošnjih baft

London, 23. 02. 2026 07.55 pred 16 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
gralska zasedba filma Ena bitka za drugo

Letošnji ultimativni zmagovalec prestižne podelitve nagrad bafta je film 'Ena bitka za drugo' Paula Thomasa Andersona, ki je prejel šest nagrad od skupaj 14 nominacij. Nagrado za najboljšo žensko vlogo je prejela favoritinja Jessie Buckley s svojo ganljivo uprizoritvijo mame v filmu Hamnet, nagrada za najboljšo moško vlogo pa je poskrbela za presenečenje večera, ko je ta kljub izjemno močni konkurenci romala v roke britanskega igralca Roberta Aramaya za vlogo v filmu Kirka Jonesa 'I Swear'. Podelitev nagrad je vodil škotski igralec, televizijski voditelj in režiser Alan Cumming.

V Londonu se je sinoči odvila že 79. podelitev nagrad Britanske filmske akademije. Letošnji ultimativni zmagovalec je politično obarvan film Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona, ki je na podelitev nagrad prišel s kar 14 nominacijami, domov pa odnesel šest nagrad.

Paul Thomas Anderson
Paul Thomas Anderson
FOTO: Profimedia

Film, ki ga je navdihnil roman Vineland Thomasa Pynchona, je bil izbran za najboljši film, nagrade pa je prejel še za najboljšo režijo, najboljšo montažo, najboljšo kinematografijo, najboljšo adaptacijo scenarija, kipec za igralca v stranski vlogi pa si je s svojo vlogo v filmu prislužil Sean Penn. Leonardu DiCapriu, ki je bil nominiran za glavno vlogo, pa se mu v konkurenci ni uspelo prebiti na sam vrh.

Robert Aramayo
Robert Aramayo
FOTO: Profimedia

Kljub močni konkurenci samih svetovno znanih igralcev je namreč slavil 33-letni Britanec Robert Aramayo, ki je s solzami v očeh sprejel nagrado za najboljšo moško vlogo. Film I Swear Kirka Jonesa, ki temelji na resnični zgodbi o škotskem moškem, čigar življenje je spremenil Tourettov sindrom, je s petimi nominacijami največkrat nominiran britanski film.

Ryan Coogler
Ryan Coogler
FOTO: Profimedia

Zgodovinska grozljivka Grešniki režiserja Ryana Cooglerja, ki se je pred podelitvijo prav tako ponašala s številnimi nominacijami, saj jih je prejela kar 13, se je ob koncu večera domov vračala s tremi osvojenimi nagradami, za najboljši izvirni scenarij, najboljšo izvirno glasbo in najboljšo stransko igralko, ki je romala v roke britansko-nigerijske igralke Wunmi Mosaku.

Jessie Buckley
Jessie Buckley
FOTO: Profimedia

Zgodovinska drama Hamnet v režiji Chloé Zhao, ki je že pred podelitvijo veljala za glavnega favorita z enajstimi nominacijami, je na slavnostnem večeru dosegla velik uspeh in osvojila tri nagrade. Zgodba, v kateri se William Shakespeare in njegova žena spopadata z izgubo sina, je ganila številne filmoljubce po vsem svetu, s svojo vlogo pa je tudi tokrat prepričala irska igralka Jessie Buckley, ki je v konkurenci za nagrado tudi na prihajajočih Oskarjih.

bafta nagrade podelitev Ena bitka za drugo i swear

V Londonu bodo podelili nagrade bafta

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko se otrok duši: sekunde so ključne
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
10 preprostih načinov, kako biti boljši starš
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Ko oče začuti ljubosumje do otrokove navezanosti na mamo
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Ločujeta se po malo več kot treh letih zakona
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Dnevni horoskop: Biki napredujejo do cilja, rake lovi preteklost
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Plašč v barvi, ki jo v tem trenutku obožujemo vse
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
Tragična usoda vplivnice, ki je umrla v 27. letu starosti
vizita
Portal
To je ena preprosta navada, ki lahko spremeni vašo prebavo čez noč
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Zgolj minuta na soncu je lahko usodna: zgodba ženske, ki živi kot 'vampirka'
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Preprost pristop, s katerim lahko zmanjšate uživanje alkohola
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
Klementine in vitamini: koliko jih zaužiti za optimalno podporo imunskemu sistemu
cekin
Portal
Kako poteka 'off-market' prodaja luksuznih nepremičnin v Sloveniji?
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Ženska iz Nottinghama pomotoma "postala bogatejša od Muska"
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Seznam držav, kjer se danes najceneje je: presenetljivo poceni destinacije po svetu
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
Srečnež na tomboli zadel hišo, vredno milijone
moskisvet
Portal
Izvrstna golfistka navdušila na luksuzni večerji
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
Se počutite, kot da vam za opravke vsak dan zmanjkuje časa?
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
5 napitkov, ki pomagajo pri prehladu
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
dominvrt
Portal
Turški van: Redka mačka, ki obožuje vodo
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
Je vaša kuhinjska posoda nevarna? 10 jasnih znakov, da jo morate takoj zamenjati
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
Tako boste podaljšali življenje tulipanov v vazi
okusno
Portal
Velika napaka, ki jo pogosto delamo pri hujšanju
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Tedenski jedilnik: 7 hitrih kosil za vsak dan v tednu
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
voyo
Portal
Potnik
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Ježek Sonic 2
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543