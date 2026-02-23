Film Ena bitka za drugo absolutni zmagovalec letošnjih baft

V Londonu se je sinoči odvila že 79. podelitev nagrad Britanske filmske akademije. Letošnji ultimativni zmagovalec je politično obarvan film Ena bitka za drugo Paula Thomasa Andersona, ki je na podelitev nagrad prišel s kar 14 nominacijami, domov pa odnesel šest nagrad.

Film, ki ga je navdihnil roman Vineland Thomasa Pynchona, je bil izbran za najboljši film, nagrade pa je prejel še za najboljšo režijo, najboljšo montažo, najboljšo kinematografijo, najboljšo adaptacijo scenarija, kipec za igralca v stranski vlogi pa si je s svojo vlogo v filmu prislužil Sean Penn. Leonardu DiCapriu, ki je bil nominiran za glavno vlogo, pa se mu v konkurenci ni uspelo prebiti na sam vrh.

Kljub močni konkurenci samih svetovno znanih igralcev je namreč slavil 33-letni Britanec Robert Aramayo, ki je s solzami v očeh sprejel nagrado za najboljšo moško vlogo. Film I Swear Kirka Jonesa, ki temelji na resnični zgodbi o škotskem moškem, čigar življenje je spremenil Tourettov sindrom, je s petimi nominacijami največkrat nominiran britanski film.

Zgodovinska grozljivka Grešniki režiserja Ryana Cooglerja, ki se je pred podelitvijo prav tako ponašala s številnimi nominacijami, saj jih je prejela kar 13, se je ob koncu večera domov vračala s tremi osvojenimi nagradami, za najboljši izvirni scenarij, najboljšo izvirno glasbo in najboljšo stransko igralko, ki je romala v roke britansko-nigerijske igralke Wunmi Mosaku.

