Film Ester Ivakič na Liffu doživel slovensko premiero

Ljubljana, 17. 11. 2025 07.00 | Posodobljeno pred eno minuto

STA , E.K.
Na letošnjem Liffu je slovensko premiero pred navdušenim občinstvom doživel celovečerni prvenec režiserke Ester Ivakič z naslovom Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo. Nadrealno je spremljati, kako se gledalci smejijo foram, ki si jih napisala, je povedala režiserka. Film je v igri za glavno nagrado festivala.

Igrani film pripoveduje zgodbo deklice Ide, ki živi na prekmurskem podeželju skupaj s starši in babico. Ko se slednji poslabša zdravje, začne Ida verjeti, da lahko babičino smrt odžene le s petjem. Čeprav je popolnoma brez posluha, se odloči pridružiti šolskemu pevskemu zboru.

Snemanje filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo
Snemanje filma Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi vstali od mrtvih in zapeli z njo FOTO: SFC

Dogajanje je postavljeno v zadnja desetletja nekdanje Jugoslavije. Film, ki temelji na motivih iz zbirke kratkih zgodb Noben glas (2016) Suzane Tratnik, se posveča temam minljivosti, prijateljstva in odraščanja, pri tem pa v zgodbo vpleta tudi folklorne in magičnorealistične prvine. Prisotno je tudi prekmursko narečje.

Svetovno premiero je film doživel pred dobrim tednom dni na mednarodnem filmskem festivalu v nemškem Cottbusu, kjer je prejel posebno omembo ekumenske žirije. Takšna žirija, ki je prisotna na številnih filmskih festivalih po svetu, vključno z nekaterimi najbolj priznanimi, združuje filmske strokovnjake, ki prihajajo iz sveta krščanstva, filme pa presojajo tudi skozi prizmo krščanskih vrednot, z vidika človečnosti, etike in duhovnosti.

Na razprodani slovenski premieri v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma je bilo prisotno veliko število članov filmske ekipe. Režiserka je povedala, da si pred tem filmom ni predstavljala, koliko dela in energije je vloženo v takšen projekt ter koliko ljudi je potrebnih, da posnameš celovečerec.

Pisanje scenarija skupaj z Niko Jurman je opisala kot harmoničen projekt, čemur je botrovala njuna kompatibilnost. Močan vtis je nanjo pustil smeh občinstva, ki se je med filmom pogosto zabavalo. "Dolgo časa ustvarjaš film in potem se ljudje smejijo foram, ki si jih napisal. Občutek ob tem je nadrealističen in zelo lep,", je povedala.

Na projekciji je bila prisotna tudi igralka Lana Marić, ki je odigrala vlogo naslovne junakinje. Skupaj s soigralko Lizo Muršič, ki je v filmu upodobila njeno prijateljico Terezko, sta povedali, da je bilo vzdušje na snemanju sproščeno in zabavno, ter dodali, da je režiserka skupaj z drugimi poskrbela, da je bilo to zanju dobro doživetje.

