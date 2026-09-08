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Film Fantasy slovenski kandidat za nominacijo za mednarodnega oskarja

Ljubljana, 08. 09. 2026 19.16 pred 1 uro 2 min branja 0

Avtor:
E.M. STA
Fantasy

Celovečerni film Fantasy režiserke Katarine Bogdanović - Kukle je po izboru strokovne komisije slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film. Film odlikujeta jasna avtorska vizija in sodoben filmski izraz, intimno zgodbo svojih junakinj pa povezuje s širšimi družbenimi vprašanji, piše v utemeljitvi.

Vizualna podoba, zvok in igralske interpretacije ustvarjajo prepoznaven svet filma Fantasy, ki intimno zgodbo svojih junakinj povezuje s širšimi družbenimi vprašanji. Po mnenju žirije je film tudi "trdno umeščen v konkreten kulturni in družbeni prostor, vendar ga ne uporablja zgolj kot ozadje zgodbe". Kot še piše v utemeljitvi, so jezikovna in kulturna raznolikost, družinske tradicije ter izkušnje različnih skupnosti pomemben del pripovedi in filmu dajejo močno lokalno identiteto. Hkrati pa so njegove osrednje teme dovolj univerzalne, da nagovarjajo tudi občinstvo zunaj tega okolja.

Fantasy
Fantasy
FOTO: Lazar Bogdanović

"Fantasy vprašanja identitete, ženskosti in družbenih pričakovanj odpira skozi odnose in odločitve svojih junakinj, ne skozi neposredna pojasnila ali sporočila. Prijateljstva, bližina in konflikt razkrivajo napetost med osebnimi željami in pričakovanji okolice ter odpirajo vprašanja svobode, pripadnosti in pravice posameznice/ka, da sama oblikuje svojo življenjsko pot. Pot protagonistk tako ni preprosta zgodba o osvobajanju, temveč proces iskanja same sebe, v katerem se prepletajo negotovost, upor, bližina in potreba po sprejetosti," so še menili.

Letošnjega kandidata je izbrala strokovna komisija Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki ji je letos predsedovala producentka Ira Cecić. Kot prepričljivega predstavnika sodobne slovenske kinematografije in film, ki lahko Slovenijo suvereno zastopa v mednarodnem izboru za oskarja, so Fantasy prepoznali zaradi umetniške dovršenosti, avtorske prepoznavnosti, igralske moči, vsebinske širine in že vzpostavljene mednarodne prisotnosti.

Večkrat nagrajeni film Fantasy spremlja Mihrije, Sino in Jasno, tri prijateljice v zgodnjih dvajsetih letih, ki odraščajo v okolju priseljencev in se upirajo pričakovanjem svojih družin. Njihov vsakdan se spremeni, ko se v sosesko priseli nova soseda Fantasy, ki je transspolna ženska. Skupaj se podajo na pot raziskovanja spola, želje in lastne identitete. V filmu igrajo Sarah Al Saleh, Mia Skrbinac, Mina Milovanović in Alina Juhart.

Po mnenju leta 1991 rojene filmske ustvarjalke Kukle se film poglablja v ponovno prebujenje dolgo zadušenega ženskega pogleda ter ženske vabi, da se zazrejo vase s svojimi lastnimi očmi, ne skozi prizmo zunanjih pričakovanj.

Fantasy, ki je svetovno premiero doživel lani na filmskem festivalu v Locarnu, je doslej prejel številne domače in mednarodne nagrade. Med drugim je na filmskem festivalu jugovzhodne Evrope v Los Angelesu SEEfest prejel glavno nagrado za igralski ansambel ter posebni omembi za najboljši film in fotografijo.

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