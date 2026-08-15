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Film Gajin svet 3 s svetovno premiero v Sarajevu

Sarajevo, 15. 08. 2026 15.39 pred 2 urama 1 min branja 0

Avtor:
Simon Vadnjal E.M.
Gajin svet

Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je v okviru programa Teen Arena svojo svetovno premiero doživel tretji del priljubljene slovenske mladinske filmske franšize Gajin svet režiserja Petra Bratuše. Svetovne premiere se je udeležila tudi filmska ekipa s Sebastijanom Cavazzo in Ajdo Smrekar na čelu.

Na 32. Sarajevskem filmskem festivalu je svetovno premiero doživel Gajin svet 3, tretji del priljubljene slovenske filmske zgodbe režiserja Petra Bratuše. Film je bil premierno prikazan v programu Teen Arena, svetovne premiere pa se je udeležila tudi filmska ekipa.

V Sarajevu so se mudili Uma Štader, Sebastijan Cavazza, Ajda Smrekar, Goran Navojec in režiser Peter Bratuša ter scenaristka Špela Levičnik, producent Miha Zore, direktor fotografije Dominik Istenič, montažer Jan Lovše in asistent režije David Belina.

Zgodbe o upanju, pogumu in optimizmu ne poznajo ovir in ne meja. Takšna je tudi zgodba Gajinega sveta 3, ki jo je sarajevsko občinstvo sprejelo s toplino, zanimanjem in navdušenjem. Gajin svet 3 je tako svojo pot začel v Sarajevu – mestu, ki že desetletja povezuje filmske zgodbe in ljudi, ustvarjalcem odpira vrata v svet ter s svojo posebno filmsko energijo navdihuje generacije.

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