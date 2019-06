Film Gajin svet za preseženih 75.000 gledalcev prejel tretjo zlato rolo

"Tretja zlata rola in 75.000 gledalcev, vse to mi veliko pomeni. Zadovoljen sem in ponosen, ker je Gajin svet dokaz, da je mogoče z žanrskim filmom nagovoriti široko občinstvo, ga zabavati in se ga dotakniti ter obenem odpreti pogovor o zelo resni in nevarni temi - o spletni zlorabi otrok in mladostnikov. Več kot 20.000 učencev s 53 slovenskih osnovnih šol se je udeležilo delavnic, ki so ob pomoči odlomkov iz filma spregovorili o tej temi. Upam, da bodo potencial Gajine zgodbe prepoznali tudi na TV Slovenija in Slovenskem filmskem centru, ki ravno v teh dneh odločajo o sredstvih za Gajin svet 2," je ob podelitvi povedal režiser Peter Bratuša.

"V zadnjih dveh letih je to že drugi mladinski film, ki si ga je ogledalo več kot 75.000 gledalcev. Izjemno nas veseli, da smo v zadnjem času priča pravemu razcvetu mladinskih filmov. Verjamemo, da se bo ta trend nadaljeval tudi v prihodnosti, saj je pomembno, da so v kinu mladim na voljo tudi kvalitetni filmi slovenske produkcije. Ekipi iskreno čestitamo," je ob predaji nagrade povedala Sprukova.

Podelitve zlate role so se poleg režiserja, soscenaristke Špele Levičnik Oblakin igralca Sebastiana Cavazzeudeležili mladi igralci Tara Milharčič, Neža Smolinsky, Anže Gorenc, Gitica Jakopin, Žak Župan Galuničin Jan Gaberšek. Ekipi pa so prvi zaploskali ljubljanski osnovnošolci, ki so zadnji šolski dan preživeli v Koloseju in si Gajin svet pred podelitvijo zlate role tudi ogledali.