Film Hiša Gucci doživel premiero tudi pri nas

Poznani so kot ustanovitelji ene izmed najbolj prepoznavnih modnih znamk na svetu, vsi ne poznajo njihove kontroverzne zgodovine – film o družini in imperiju Gucci je po izjemnih odzivih po vsem svetu v četrtek premiero doživel tudi pri nas. Težko pričakovana drama, ki razkriva ozadje vzpona modne hiše Gucci, je v kino dvorane zvabila številne znane Slovence. Nekateri izmed njih so nam – v duhu prestižne znamke Gucci – razkrili tudi najdražje modne kose, ki se skrivajo v njihovih omarah.