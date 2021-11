"Veliko bolje je jokati v Rolls Roycu, kot biti srečen na kolesu," to je slavni citat Patrizia Reggiani, razvpite Gučijeve črne vdove. Ni ji všeč, da se je Ridley Scott z ekipo lotil njene življenjske zgodbe, jezna je na Lady Gaga, ki jo v filmu igra, da je ni vsaj poklicala in ni ji všeč, da težko pričakovana filmska uspešnica govori o njeni družini, njenem umoru, no, umoru, ki ga je sama naročila. Premiera se je v torek zvečer glamurozno, kot se za Guccijeve spodobi, odvila v Londonu.