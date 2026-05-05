Film/TV

Film Hudičevka v Pradi 2 podira rekorde gledanosti

Los Angeles, 05. 05. 2026 19.00 pred 1 uro 2 min branja 0

E.K. STA
Hudičevka v Pradi 2

Film Hudičevka v Pradi 2, ki ga je režiral David Frankel in je na velika platna prišel minuli vikend, podira rekorde gledanosti. V premiernem vikendu je po svetu zaslužil 233 milijonov dolarjev (skoraj 200 milijonov evrov), pri čemer je bilo občinstvo pretežno žensko, poroča britanski Guardian. V filmu igrata Meryl Streep in Anne Hathaway.

Film Hudičevka v Pradi 2 je v severnoameriških kinodvoranah zaslužil 77 milijonov dolarjev (okoli 66 milijonov evrov), drugod po svetu pa 156,6 milijona dolarjev (okoli 134 milijonov evrov). V ZDA in Kanadi je s svojim zaslužkom presegel tudi težko pričakovani biografski film o enem najbolj uspešnih zvezdnikov Michaelu Jacksonu z naslovom Michael. Ta je z 217 milijoni dolarjev (185 milijonov evrov) v prvem vikendu postavil rekord za najbolj donosen biografski film.

Zgodba Hudičevke v Pradi 2 spremlja glavno urednico modne revije Mirando Priestly, ki jo igra Meryl Streep, v spopadu s svojo nekdanjo asistentko Emily Charlton, ki jo igra Emily Blunt, zdaj tekmico v svetu medijskih izvršnih direktoric, medtem ko se borita za oglaševalske prihodke v času upada tiskanih medijev. Miranda se tudi približuje upokojitvi, film opisujejo slovenski kinematografi. V glavnih vlogah nastopata tudi Anne Hathaway in Stanley Tucci. Z naslovnico revije Vogue je pri promociji filma sodelovala tudi dolgoletna glavna urednica revije Vogue Anna Wintour, ki je bila navdih za lik Priestly.

Po mnenju analitika Davida A. Grossa iz Franchise Entertainment Research gre za senzacionalen začetek predvajanja tega filma. Opozoril je tudi na "zelo dobre" kritike ter tematike moči, podobe in uspeha, ki "so danes bolj prepoznavne in relevantne kot kadarkoli prej", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Film predstavlja po več merilih najboljši premierni vikend za film igralke Meryl Streep, saj je ta presegel tudi zaslužek filma Mamma Mia: Here We Go Again iz leta 2018. Za svojo vlogo v prvem delu filma je Streep prejela zlati globus in bila nominirana za oskarja. Prav tako gre za največjo premiero filma z vlogo Emily Blunt, saj je ta presegel tudi premierni vikend filma Oppenheimer.

Prvi film Hudičevka v Pradi je izšel junija 2006 in je po vsem svetu zaslužil več kot 326 milijonov dolarjev (okoli 278 milijonov evrov).

