Film Igrišča ne damo tudi na slovenskih filmskih platnih

Z odlično popotnico nagrade Sarajevskega filmskega festivala je ekipa filma Igrišča ne damo! v četrtek na premieri v prestolnici tudi domačim gledalcem predstavila akcijsko-pustolovski celovečerec o dvanajstletnih skejterjih, ki se odločijo rešiti svoje priljubljeno igrišče pred rušenjem. Premiera je sklenila kampanjo #GibanjeZaGibanje, s katero so želeli opozoriti mlade in starše na pomen gibanja ter druženja v mladosti.

V ljubljanskem Cineplexxu se je zbrala ekipa filma Igrišča ne damo!, ki je končno dočakal premiero tudi v slovenskih kinematografih. Po izkušnji filmskega festivala v švicarskem Lokarnu in po sprehodu po rdeči preprogi na festivalu v Sarajevu so bili mladi igralski talenti pred domačimi oboževalci pred novo nalogo – podpisovati so morali avtograme.

Režiser je glavne vloge v filmu zaupal mladostnikom naturščikom, ki imajo igralske ambicije tudi za prihodnost. "Sam sem šel v film s predpostavko, da so otroci danes preveč doma in za ekrani, še posebej 12-letniki. Obenem sem ugotovil, da je generacija alfa, kot ji rečejo, rada zunaj in da se že odmikajo od tega. Radi se vozijo s kolesi, skejti in se družijo na igriščih, radi plezajo po drevesih in to se mi zdi, da je danes drugače," je povedal Klemen Dvornik.

Film Igrišča ne damo! so premierno videli tudi slovenski oboževalci. FOTO: Urša Premik icon-expand

Kakšna pa je bila generacija avtorja nosilne pesmi filma? Nipke se zlahka poistoveti z mnogo mlajšimi junaki filma, ki so se za svoje igrišče pripravljeni boriti. "Mislim, da nisem razmišljal o ničemer razen o tem, kdaj bom prišel iz šole, da bom šel lahko ven pred blok. Domov sem prišel, ko je bila že tema in mi je oče že velikokrat žvižgal iz okna naj pridem. Tako zelo pomembno nam je bilo igrišče," je priznal raper.