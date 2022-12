Film Izganjalci duhov bo dobil novo nadaljevanje

Film Izganjalci duhov: Zapuščina se vrti okoli globoko zakopanih skrivnostih o preteklosti neke družine in malega mesteca. To je zgodba o materi samohranilki (Carrie Coon), ki pride z otrokoma (Finn Wolfhard in Mckenna Grace) v mestece, kjer se začnejo dogajati nenavadne stvari. Družina kmalu začne odkrivati lastne vezi s prvotnimi izganjalci duhov in skrivno zapuščino, ki jo je zapustil dedek, so vsebino filma povzeli na spletni strani Koloseja.

Pri snemanju nadaljevanja naj bi sodelovala enaka igralska ekipa, dogajanje naj bi bilo postavljeno v New York.