Film Joker: Norost v dvoje z velikimi finančnimi izgubami

Nadaljevanje filma Joker je bil eden najbolj težko pričakovanih filmov, ki so ga ustvarjalci predstavili v letošnjem letu, morda je prav zato razočaranje, da že doživlja finančni polom, toliko večje. Ob kritikah oboževalcev o tem, da Joker: Norost v dvoje, v katerem sta v glavnih vlogah nastopila Lady Gaga in Joaquin Phoenix, ni dosegel začrtanega cilja, pa priča tudi 30-milijonska izguba.

OGLAS

Film Joker: Norost v dvoje, ki je v kinematografe prišel v začetku oktobra, je že zdrsnil z vrha lestvice najbolj gledanih filmov v Severni Ameriki, ob tem pa utrpel velike finančne izgube. Film je bil ob začetku predvajanja na prvem mestu, po dveh tednih pa je doživel 80-odstotni padec gledanosti in 30 milijonov evrov izgube. Kot poroča The Hollywood Reporter, je to rekordni padec filma, ki je nastal po stripovski predlogi.

Film Joker: Norost v dvoje po dveh tednih predvajanja doživlja velike finančne izgube. FOTO: Profimedia icon-expand

Z vrha lestvic ga je v Združenih državah izrinila grozljivka Terrifier 3, ki je samo konec tedna zaslužila slabih 17 milijonov evrov ter animirani film The Wild Robot, ki je zaslužil nekaj več kot 12 milijonov evrov. Na četrtem mestu gledanosti je Beetlejuice Beetlejuice, ki je zaslužil nekaj manj kot 6,5 milijonov evrov, na petem mestu v Združenih državah pa je komična drama Piece by Piece, ki je ustvarjena po podobi Lega, junakom pa so glasove posodili Snoop Dogg, Jay-Z, Kendrick Lamar, Gwen Stefani, Justin Timberlake in Busta Rhymes.