Film Kaj ti je deklica odpira še en filmski festival

Nagrajeni slovenski celovečerni prvenec Kaj ti je deklica scenaristke in režiserke Urške Djukić bo kot otvoritveni film slovesno odprl letošnji Bolzano Film Festival Bozen – festival, ki slovi po poudarjanju avtorskega filma in inovativnih pristopov k filmski umetnosti. Kljub temu, da film Kaj ti je deklica šele dobro začenja svojo festivalsko pot, je v Sloveniji trenutno na sporedu le še na nekaj lokacijah v aprilu.

Organizatorji bolzanskega filmskega festivala so v utemeljitvi izbora zapisali, da film s svojo vizualno poetičnostjo, tankočutnostjo in avtentičnostjo odraža bistvo sodobnega avtorskega filma ter ponuja svež in globok vpogled v kompleksnost odraščanja. Producent Jožko Rutar, SPOK films, se ob tej priložnosti veseli predstavitve filma v Bolzanu: "Za celotno ekipo je velika čast, da film odpira tudi Bolzano Film Festival Bozen, saj je festival znan po podpori drznim in avtentičnim glasovom v evropskem filmu, zato verjamem, da bo film Urške Djukić nagovoril občinstvo ter vzpostavil pomemben dialog."

Film Kaj ti je deklica Urške Djukić na Berlinalu prejel nagrado. FOTO: Spok Films icon-expand

Ob tem je dodal, da je premiera v Bolzanu za film zelo pomembna, saj je Italija ključen koprodukcijski partner filma: "Že v razvoju je bil projekt del prestižnega razvojnega programa Torino Film Lab, poleg tega pa je bil film večinoma posnet v Čedadu in okolici." Film ima tudi pečat in podporo evropske prestolnice kulture Nova Gorica / Gorizia 2025 in je izjemen primer čezmejnega sodelovanja v kulturi ter se v svoji ideji naslanja na večkulturne prostore. Eden takšnih je tudi regija Trentinsko, kjer se mešata italijanska in nemška kultura. Rutar si tudi želi, da bi uspehi v tujini pomagali tudi k svetli prihodnosti slovenskega filma v domačih kinih.

Ne zavedamo se, kako dober je slovenski film.