Film/TV

Film Kaj ti je deklica Urške Djukić kandidat za nominacijo za mednarodnega oskarja

Los Angeles, 09. 09. 2025 13.54 | Posodobljeno pred eno minuto

Avtor
STA
Celovečerni prvenec Kaj ti je deklica Urške Djukić je po izboru strokovne komisije slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025. Film s svojo intimno, a hkrati univerzalno pripovedjo presega meje osebnega ter odpira širša vprašanja telesnosti, identitete in dekliškega odraščanja, piše v utemeljitvi.

Film Kaj ti je deklica (Little Trouble Girls) "na subtilen in liričen način razpira svet šestnajstletne Lucije, ki se skozi cerkveni dekliški zbor sooča s prvim zavedanjem lastne želje, religiozno krivdo in družbenimi omejitvami". Po mnenju komisije izstopa mojstrska vizualna podoba, ki se s prepletanjem glasbe in zvočnega sveta razvija v bogato atmosfero ter večdimenzionalen prostor, ki je prefinjeno povezan z notranjim doživljanjem protagonistke.

Film Kaj ti je deklica je po izboru strokovne komisije slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025.
Film Kaj ti je deklica je po izboru strokovne komisije slovenski kandidat za nominacijo za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni film leta 2025. FOTO: Spok Films

Urška Djukić "mojstrsko prepleta intimne detajle - bližnje posnetke telesa, barve in glasove - z močno simboliko, ki izraža napetost med svobodo in represijo. Spoštljiv, a obenem drzen pristop premišljuje telesnost in duhovnost kot soodvisni dimenziji ter gledalca povabi k razmisleku o lastnem odnosu do notranjih procesov odraščanja in univerzalnih vprašanj svobode," še piše v utemeljitvi.

Letošnjega kandidata je izbrala strokovna komisija Zveze društev slovenskih filmskih ustvarjalcev, ki so jo sestavljali direktor fotografije Ven Jemeršić, režiser Miran Zupanič, montažerka Olga Toni, scenografka Katja Šoltes, producent Vlado Bulajić, producent Tomi Matić, igralec Klemen Novak in producentka Tina Smrekar, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC).

Staša Popović, Urška Djukić, Jara Sofija Ostan in Mina Švajger
Staša Popović, Urška Djukić, Jara Sofija Ostan in Mina Švajger FOTO: Thobias Ruecker

Protagonistka filma je 16-letna Lucija, ki začne peti v dekliškem pevskem zboru. Tam se spoprijatelji s spogledljivo tretješolko Ano-Marijo. Ko zbor odpotuje v podeželski samostan za vikend pevskih vaj, Lucijino zanimanje za temnookega restavratorja postavi na preizkušnjo njeno prijateljstvo z Ano-Marijo in drugimi dekleti. Medtem ko se znajde v neznanem okolju, kjer raziskuje svojo prebujajočo se spolnost, Lucija začne dvomiti o svojih prepričanjih in vrednotah, kar zmoti harmonijo v zboru.

Kaj ti je deklica je na letošnjem 75. mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu prejel nagrado mednarodnega združenja filmskih kritikov Fipresci za najboljši film v uradnem tekmovalnem programu Perspektive, kjer je doživel tudi svetovno premiero. Nastal je v koprodukciji Slovenije, Italije, Hrvaške in Srbije.

Režiserka Urška Djukić
Režiserka Urška Djukić FOTO: Ela Mimi Pirnar

Redna distribucija filma trenutno poteka v Veliki Britaniji, napovedujejo jo tudi v Franciji, Italiji, na Japonskem in v ZDA. Po nagradi na Berlinalu je film prejel še nekaj nagrad, med njimi nagrado za najboljšo fotografijo za Leva Predana Kowarskega na festivalu Tribeca v New Yorku, nagrado za najboljšo montažo, ki jo je prejel Vladimir Gojun na festivalu v Pulju, nagrado mlade žirije na festivalu Transilvanija v romunskem Cluju ter nagrado kritikov Fedeora na festivalu Herceg Novi v Črni gori. 

Seznam 15 držav finalistk v letošnjem širšem izboru bo objavljen 16. decembra, končnih pet nominirancev pa 22. januarja. 98. podelitev oskarjev bo 15. marca prihodnje leto.

Film Kaj ti je deklica je nastal v produkciji SPOK, producenta sta Jožko Rutar in Miha Černec, glavni sofinancer je SFC.

kaj ti je deklica urška djukić film nominacija mednarodni celovečerni film oskar
