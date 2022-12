Film Kapa navdušuje na Hrvaškem: ogledalo si ga je več kot 31.000 gledalcev

Prvi slovenski božični celovečerni film Kapa režiserja Slobodana Maksimovića si je v šestih tednih predvajanja v hrvaških kinematografih ogledalo več kot 31.000 gledalcev. Film, ki je manjšinska hrvaška koprodukcija, izjemno gledanost beleži tudi v drugih državah, kjer je na sporedu kinematografov. Kapa pobira tudi številne nagrade na festivalih, med drugim je bila nagrajena tudi kot najboljši otroški film.

Film je na sporedu kinematografov v Sloveniji, kjer je v začetku tedna prejel prvo zlato rolo za 25.000 gledalcev, Luksemburgu, na Slovaškem ter v Bosni in Hercegovini. Skupaj ga je videlo več kot 85.000 gledalcev. Režiser Slobodan Maksimović, za katerega je to po dveh celovečercih, več kratkih filmih in vrsti televizijskih serij prvi film za otroke, je zadovoljen, da je otroško občinstvo za najzanimivejši kinematografski naslov letošnjega božiča izbralo Kapo. "Otroci cenijo filme, ki zgodbo predstavijo z njihove perspektive. Zato so naš film tudi nagradili s tako dobrim odzivom v kinematografih," je povedal.

icon-expand KAPA FOTO: Željko Stevanić

Film skozi elemente avanture, komedije in božične pravljice odpira pomembna vprašanja, o katerih se redko razpravlja, o prijateljstvu, dobroti in univerzalnih človeških vrednotah. Pripoveduje o dečku, ki nima nič, in deklici, ki ima vse. Oba sledita božičku in se tako znajdeta v nočni avanturi, v kateri se bodo obema izpolnile skrite želje, a ne tako, kot sta pričakovala.

icon-expand Kaja Podrebršek in Gaj Črnič FOTO: Željko Stevanić

V glavnih vlogah sta zaigrala Gaj Črnič in Kaja Podreberšek. Mladima protagonistoma so se pridružili Ajda Smrekar, Mojca Fatur, Frano Mašković in Rene Štur, nastopili pa so tudi drugi znani slovenski igralci, kot so Klemen Slakonja, Jernej Kuntner, Lotos Vincenc Šparovec, Nina Valič in Primož Pirnat ter raper Klemen Klemen.

Kapa je nastala v produkciji slovenskega Senca Studia in koprodukciji z luksemburškim Wady films, slovaškim Objectifom, Studiom DIM s Hrvaške, Radiotelevizijo Slovenija in RTVS, slovaško radiotelevizijo. Projekt so finančno podprli Slovenski filmski center, Film Fund Luxembourg, Slovak Audiovisual Fund, Croatian Audiovisual Centre, Eurimages, Ustvarjalna Evropa MEDIA Program, Film Fund Sarajevo, HRT, Filmski studio Viba Film, Re-Act.