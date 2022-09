Film Kapa po nagradi v Sarajevu danes na slovaškem festivalu

Film Kapa , ki govori o izpolnitvi otroških želja, je otroško občinstvo na Sarajevskem festivalu, "kot že na minulih festivalih poprej, pospremilo s salvami smeha in zadrževanjem diha ob pričakovanju razpleta zgodbe, odraslim pa so se na trenutke tudi orosile oči," so sporočili producenti filma.

Maksimović je ob prejemu nagrade v Sarajevu, ki jo je podeljevala otroška žirija, povedal, da je to zanj posebno priznanje in potrditev, da imajo v rokah kakovosten film. "Veselimo se, da bomo film končno lahko predstavili tudi slovenskim gledalcem," je še dodal.

"Ker je Kapa je nastala v produkciji slovenskega Senca Studia in koprodukciji z luksemburškim Wady films, slovaškim Objectif, hrvaškim Studio Dim, RTV Slovenija in RTVS slovaško radiotelevizijo, je to za slovaško ekipo pomemben mejnik, saj bodo njihovo delo svoji publiki predstavili prvič," so sporočili producenti. Film bo na Slovaškem predvajan v sinhronizirani različici. Glavnima likoma sta svoj glas posodila izkušeni otroški igralec Dominik Budinski in sedemletna Dominika Havranova.