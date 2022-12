Film Kapa po prvi zlati roli prejel nagrado za najboljši film festivala K3

V Beljaku sta nagrado za najboljši film festivala prevzela producentka Kape Ida Weiss in režiser Slobodan Maksimović. Slednji je bil sicer del festivalske strokovne žirije za ocenjevanje kratkih filmov. Maksimović je povedal, da je bil presrečen že, ko se je film uvrstil v uradni program festivala K3 in da o nagradi niti ni razmišljal, saj je dobiti nagrado po njegovih besedah na nek način stvar okusa žirantov. "Na festivalu so bili filmi, ki so jih že predvajali na svetovno znanih festivalih in ob takšni konkurenci je čast biti zraven, kaj šele zmagati," je povedal Maksimović. Dodal je, da so filme ocenjevali avstrijski kino prikazovalci, zaradi česar je ta nagrada izjemno pomembna, saj filmu odpira možnost, da ga bodo prikazovali v kinodvoranah po vsej Avstriji.