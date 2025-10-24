Film Kar je treba storiti s svetovno premiero v Leipzigu

"Moja motivacija za filmsko predstavljanje novih oblik delavskega boja izhaja tako iz osebnih razmer zaposlitvene negotovosti kot iz negotovosti na področju dela sploh. Tudi v Evropi - pregovorni zibelki socialnih držav - vse večje število ljudi dela v negotovih razmerah. Klasični sindikati, ki se ukvarjajo s kolektivnim organiziranjem, nam v boju za vzpostavitev poštenega delovnega odnosa praviloma niso v oporo. Vendar nove oblike izkoriščanja delavcev lahko rodijo tudi nov način dela z izkoriščanimi in nove oblike organiziranja sindikalnega boja. V Evropi je ena redkih organizacij, ki za delavce skrbi na drugačen način, Delavska svetovalnica iz Ljubljane," so besede režiserja navedli pri SFC.

Uspehi svetovalnice so ga spodbudili, da v filmu pokaže ne le težave, ampak tudi rešitve. "Namesto da bi izpostavljal izkoriščane delavce, želim v filmu pokazati, kako se njihovih problemov lotiti, še več - kako jih rešiti. S filmom sporočam, da se da, da gremo lahko naprej, v nove zmage," je poudaril.

Slovenska koprodukcijska hiša je URGH!, producentka Viva Videnović pa je pred premiero povedala, da svetovna premiera v glavnem programu 68. festivala DOK Leipzig predstavlja za dokumentarec in njegove ustvarjalce veliko priznanje in potrditev - "za izbor teme, način filmske pripovedi in sporočilnost filma". "Verjamem, da bo film v 2026 našel občinstvo tudi v naših krajih, saj naslavlja izkoriščanje delovne sile zadnjih deset let - v prvi vrsti in predvsem pa poslanstvo Delavske svetovalnice," so navedli njene besede.