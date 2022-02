Film Klub golih pesti po burnem odzivu znova s prvotnim koncem

Klub golih pesti, v katerem so med drugimi zaigrali Edward Norton , Brad Pitt , Helena Bonham Carter in Jared Leto , zaradi svojega epiloga ni dišal znani kitajski pretočni platformi, ki se je zato odločila, da bo sama poskrbela za bolj primeren konec filma.

Filmska cenzura je poskrbela, da se originalni konec filma, ki se konča v nasilju in eksplozijah, v kitajski verziji zaključi s preprostim napisom, v katerem je razkrito, da je zmagala oblast.

Nova verzija filma je hitro postala predmet viralnih šal na spletu, strogo politiko pa so obsodili tako borci za človeške pravice kot tudi tisti prebivalci Kitajske, ki so si predhodno ogledali film s pomočjo piratskih spletnih strani. Poustvarjen konec je komentiral celo Chuck Palahniuk, avtor originalnega knjižnega dela, po katerem je bil posnet film, in sarkastično dejal, da je to "čudovito" ter da na Kitajskem očitno "vsi živijo srečno do konca svojih dni."