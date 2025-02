Film Konklave slavil na podelitvi nagrad bafta

Film Konklave , ki je bil nominiran v 12 kategorijah, je zmagal v štirih kategorijah, vključno s prestižnima nagradama za najboljši film in najboljši britanski film. Drama o papeških volitvah, ki je nominirana tudi za osem oskarjev, je zmagala tudi v kategorijah za najboljši prirejeni scenarij Petra Straughana in za najboljšo montažo.

Tudi film Brutalist , drama o judovskem arhitektu, ki preživi holokavst, ameriškega igralca in filmskega ustvarjalca Bradyja Corbeta je prejel štiri bafte, med drugim bafto za najboljšega režiserja, Adrien Brody pa si je prislužil bafto za glavno moško vlogo. Film je prejel tudi nagradi za najboljšo izvirno glasbo in najboljšo kinematografijo.

Z 12 nominacijami je v tekmi za nagrado bafta vodil film Konklave. Sledil je španski muzikal Emilia Pérez z 11 nominacijami in povojna drama Brutalist z devetimi nominacijami. Sedem nominacij so prejeli filmi Žlehtnoba, Anora in drugi del franšize Dune, šest nominacij sta zbrala Bob Dylan: Popolni neznanec, biografski film o Bobu Dylanu, in Kneecap, pet nominacij pa filma Nosferatu in Substanca. Muzikal Žlehtnoba je slavil v kategoriji za najboljše kostume in scenografijo, film Substanca pa v kategoriji za najboljšo masko in pričesko. Z zvokom in posebnimi učinki je prepričal Dune: Peščeni planet, 2. del.

Seznam nagrajencev v glavnih kategorijah:

Najboljši film:

Konklave

Anora

Brutalist

Bob Dylan: Popolni neznanec

Emilia Pérez

Najboljši britanski film:

Konklave

Bird

Blitz

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl