Film Nehvaležna bitja Olma Omerzuja s svetovno premiero v Španiji

V glavni tekmovalni program mednarodnega filmskega festivala v španskem San Sebastianu se je uvrstil celovečerni film Nehvaležna bitja slovenskega režiserja Olma Omerzuja, ki živi in dela na Češkem. Po besedah režiserja skozi intimno dramo film raziskuje, kako odrasli nezavedno projicirajo svoje disfunkcije in nerazrešene težave na otroke.

V središču zgodbe filma Nehvaležna bitja je David, ki svoja otroka odpelje na počitnice na Jadransko morje v upanju, da mu bo uspelo ohraniti razpadajočo dvojezično družino. Njegova 17-letna hči Klara, ki se spopada z motnjo hranjenja, se tam zaljubi v domačina Denisa, ko pa Denisa obtožijo umora, David otroka hitro odpelje nazaj domov. Klarino stanje se hitro poslabša in pristane v bolnišnici. Edino, kar še povezuje njene odtujene starše, je želja, da bi jo rešila, a težki časi zahtevajo težke odločitve, so film opisali pri SFC.

Nehvaležna bitja FOTO: SFC icon-expand

Po besedah Omerzuja gre za zgodbo o družini v krizi, razpeti med krivdo in zanikanjem. V njenem jedru se postavlja vprašanje, "kako daleč so starši pripravljeni iti, da bi rešili svojo hčer pred motnjo hranjenja, tudi če to pomeni prestopiti mejo med resnico in lažjo ter skrbjo in manipulacijo". Skozi intimno dramo film raziskuje, kako odrasli nezavedno projicirajo svoje disfunkcije in nerazrešene težave na otroke, saj se ne zmorejo spoprijeti z lastnimi neuspehi. Uvrstitev v glavni tekmovalni program Omerzuju predstavlja priznanje zanj in za vse ustvarjalce, ki so sodelovali pri nastajanju filma. "Leta 2015 sem na istem festivalu v tekmovalni sekciji prvih in drugih filmov premierno predstavil Družinski film, ki je nato doživel zelo uspešno mednarodno pot. Zato se premiere Nehvaležnih bitij v San Sebastianu res iskreno veselim," so pri SFC povzeli njegove besede.

Režiser Olmo Omerzu v filmu skozi intimo raziskuje, kako odrasli nezavedno prenesejo svoje disfunkcije na otroke. FOTO: SFC icon-expand

Film je češka, slovenska, poljska, slovaška, hrvaška in francoska koprodukcija. V filmu igrajo Barry Ward, Dexter Franc, Antonin Chmela, Barbora Bobulova in Timon Šturbej. Scenarista sta poleg Omerzuja tudi Nebojša Pop-Tasić in Kasha Jandačkova, direktor fotografije Kryštof Melka, skladateljica Monika Omerzu Midriakova, montažer Jaroslaw Kaminski, scenograf Antonin Šilar, kostumografinja Zuzana Formankova, oblikovalec maske Przemyslaw Smolinski, oblikovalec zvoka pa Michal Fojcik. Producent filma je Jiri Konečny iz češkega Endorfilma, koproducenti pa so Rok Biček za Cvinger film iz Slovenije, Mariusz Wlodarski in Marta Gmosinska za Lava Films iz Poljske, Ivan Ostrochovsky za Punkchart Films s Slovaške ter Ankica Jurić Tilić in Dragan Jurić za Kinoramo s Hrvaške. Pridruženi producenti so Michal Sikora iz Lonely Production, Češka TV, Helene Mitjavile in Theo Laboulandine za Melocoton Films iz Francije in RTV Slovenija.

Nehvaležna bitja FOTO: SFC icon-expand