Film 'Nimaš pojma' praznuje četrt stoletja

Julija 1995 je film Nimaš pojma ugledal luč sveta in bliskovito napolnil kinematografe. Po zaslužku se je ob izidu zavihtel na drugo mesto, takoj za filmApollo 13. Med zvezde je izstrelil do tedaj neznano igralko Alicio Silverstone in formiral močen kult oboževalcev, ki so filmu ostali zvesti vse danes. Film so kot klasiko ustoličili zabavni dialogi, ki so predmet citiranja tudi četrt stoletja kasneje.

icon-expand 'Nimaš pojma' je med zvezde izstrelil Alicio Silverstone, v filmu pa je zaigrala tudi žal že pokojna Brittany Murphy. FOTO: Profimedia

Silverstonova se v filmu pojavlja v vlogi 18-letne Cher Horowitz, najstnice s prestižnega Beverly Hillsa, ki se skozi srednješolska leta prebija s pomočjo šarma in simpatične nevednosti. Alicii so v filmu družbo delali Stacy Dash kot prijateljica Dionne, Donald Faison kot Dionnin dolgoletni fant (kasneje smo ga lahko spremljali tudi v nanizanki Mladi zdravniki), v filmu pa se pojavita tudi Paul Rudd in žal že pokojna Brittany Murphy v vlogi Tai Frasier. Film ohlapno sloni na delu Emma, pisateljice Jane Austen, pod režijo pa se je podpisala Amy Heckerling.

icon-expand Film je postal ikoničen zaradi svojih zabavnih in svežih dialogov ter modnih izbir kostumografinje Mone May. FOTO: Profimedia

Film so zaznamovali tudi izjemni kostumski prijemi. Več modnih kombinacij, ki so jih nosili glavna igralka ter ostali liki v filmu, je postalo ikoničnih. Kostumografinja Mona May je svoj vtis v devetdesetih na velikih platnih pustila že z delom na filmih, kot so Prijateljici, Prvi poljub in Poročiva se. Mayjeva je o izbiri oblačil za lik Cher Horowitz pojasnila: ''Vzela sem obleke z modnih brvi in jih predrugačila skozi oči srednješolskega dekleta.'' Nekaj modnih izbir, ki so zaznamovale devetdeseta: