Film o Bobu Dylanu so si ogledali številni znani slovenski glasbeniki

Film o Bob Dylanu temelji na knjigi Dylan Goes Electric! in prikazuje obdobje v življenju glasbenika od njegovega prihoda v New York leta 1961 do kontroverzne uporabe električnih inštrumentov na Newport Folk Festivalu leta 1965, prislužil pa si je osem nominacij za nagrado oskar.

"V moji mladosti je posejal semena za Andreja Šifrerja, kajti vsi smo želeli biti kot Dylan," je povedal glasbenik Andrej Šifrer."On je postavil neke temelje, brez njega si sploh ne predstavljam, kakšna bi bila sodobna glasba v resnici," je povedal glasbenik Martin Štibernik."Pogledal sem si že prejšnje filme in so mi bili že takrat zelo všeč. Bil sem celo v Tivoliju na koncertu," je povedal član skupine Koala Voice Domen Don Holc.

"Zdaj kaj me čaka na filmskem platnu ne vem, ampak ta zgodba, besedila in glasba, so drugačna, čeprav sem roker ima on nekaj posebnega," je dejal glasbenik Marko Soršak Soki."Predvsem pa je bil svojeglav, trmast, težek tip, ampak genij," je dodal Šifrer. "Zato bom danes igral Knockin' on Heaven's Door, kot kitarist, tako da bom danes v vlogi kitarista in ne bobnarja," je dodal Soršak Soki.

Na premieri se je namreč sinoči zbrala prava rock'n'roll druščina oboževalcev te glasbene ikone, izjemno talentiranih slovenskih glasbenikov, mladih kitarskih umetnikov.