Nastaja film o življenju Celine Dion

Glasbena biografija kanadske pevke Celine Dion z naslovom The Power Of Love že nastaja v francoskem filmskem studiu, ustvarjalci pa upajo, da bo film dosegel podoben uspeh kot Bohemian Rhapsody.

Film, ki bo stal 20 milijonov evrov, bo vključeval Celinine največje hite, vključno s pesmimi All by Myself, My Heart Will Go On in I’m Alivein prikazoval njeno odraščanje v Quebecu v šestdesetih letih, njen preboj v svet slavnih v najstniških letih in njen odnos z menedžerjem in kasneje možem Renejem Angelilom, ki je pred tremi leti umrl.

Film bo režirala 54-letna francoska igralka, scenaristka, režiserka in pevka Valerie Lemercier, ki bo v filmu Celine tudi odigrala.