Film o Elvisu Presleyju navdušil estradnike

Sinoči so znani Slovenci uživali v ritmih kralja rokenrola Elvisa Presleyja . V kinematografe je prišel glasbeno dokumentarni film z naslovom EPiC: Elvis Presley na koncertu . "Sem velik oboževalec Elvisa od zmeraj, sploh odkar sem bil v Las Vegasu, kjer še vse po njem diši, in ta obdobje je bil v bistvu prav iz Las Vegasa," je povedal glasbenik Jože Potrebuješ .

"Prekrasen film, lep, čist neki nov pogled v bistvu v Elvisovo življenje, oziroma predvsem kot performer," je dejala predstavnica za odnose z javnostmi Chantal.

"So pa bila neka čustva, v bistvu sem ga bolj gledal, kako je v bistvu on padel v tak trans," je povedal pevec Miki Vlahovič.

"Ko pa slišiš to njegovo petje, sploh te gospel pa soul pesmi, kakšen glas je imel, in če to primerjam z glasbo, ki mi jo že nekaj let ponuja Evrovizija, ni debate, kaj bi raje poslušal," je dejal glasbeni urednik Dragan Bulič.

"Kralj rock & rolla, kaj naj rečem. Toliko filmov, toliko albumov posnel. To je on bil in pač ostane," je dejala tekmovalka šova Super par Melita Biserkova.