Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

Film o Elvisu Presleyju navdušil estradnike

Ljubljana, 22. 03. 2026 16.47

Avtor:
Anastasija Jović Alen Podlesnik E.K.
Na premieri filma EPIC Elvis Presley na koncertu v Odiseji

V kinematografe je prišel eden in edini Elvis Presley v glasbenem dokumentarnem filmu z naslovom EPiC: Elvis Presley na koncertu. Kljub temu da to ni prvi film o kralju rokenrola, pa je prvi, ki ga lahko s pomočjo dolgo izgubljenih in nato predelanih posnetkov doživite skozi Elvisove oči.

Sinoči so znani Slovenci uživali v ritmih kralja rokenrola Elvisa Presleyja. V kinematografe je prišel glasbeno dokumentarni film z naslovom EPiC: Elvis Presley na koncertu. "Sem velik oboževalec Elvisa od zmeraj, sploh odkar sem bil v Las Vegasu, kjer še vse po njem diši, in ta obdobje je bil v bistvu prav iz Las Vegasa," je povedal glasbenik Jože Potrebuješ.

FOTO: Sandi Fišer

"Prekrasen film, lep, čist neki nov pogled v bistvu v Elvisovo življenje, oziroma predvsem kot performer," je dejala predstavnica za odnose z javnostmi Chantal.
"So pa bila neka čustva, v bistvu sem ga bolj gledal, kako je v bistvu on padel v tak trans," je povedal pevec Miki Vlahovič.
"Ko pa slišiš to njegovo petje, sploh te gospel pa soul pesmi, kakšen glas je imel, in če to primerjam z glasbo, ki mi  jo že nekaj let ponuja Evrovizija, ni debate, kaj bi raje poslušal," je dejal glasbeni urednik Dragan Bulič.

"Kralj rock & rolla, kaj naj rečem. Toliko filmov, toliko albumov posnel. To je on bil in pač ostane," je dejala tekmovalka šova Super par Melita Biserkova.

Elvis Presley premiera film znani slovenci

  • 00
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1596