Film o Led Zeppelinih prihodnje leto končno v kinematografih

Na festivalu v Benetkah je film doživel svetovno premiero. Kot prvi uradni dokumentarec o skupini je nastal v neodvisni produkciji in s sodelovanjem članov benda. Režiser Bernard MacMahon je pojasnil, da je želel napraviti novo obliko filma, dokumentarec, ki spominja na muzikal. "Želel sem združiti štiri različne zgodbe članov skupine pred in po tem, ko so ustanovili svojo skupino, napolniti večji del njihove zgodbe z glasbo in s slikami ter kontekstualizirati glasbo z lokacijami, na katerih je bila ustvarjena, in svetovnimi dogodki, ki so jo navdihnili," je povedal leta 2021. Kot je še pojasnil, je uporabil izvirne posnetke in negative ter jih prepletel s plakati, vstopnicami in turnejami.

Člani zasedbe Robert Plant, Jimmy Page, John Paul Jones in John Bonham se v filmu med drugim spominjajo svojih začetkov, vplivov in tudi nastanka prvega albuma z naslovom Led Zeppelin, za katerega je Page povedal, da je želel, da bi bila plošča nekaj, česar pred tem še ni bilo mogoče slišati.