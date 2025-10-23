Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

Film o Springsteenu sta si ogledala tudi Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan

Ljubljana, 23. 10. 2025 17.14 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Anastasija Jović , E.K.
Komentarji
39

Biografski film legendarnega zvezdnika Brucea Springsteena Deliver me from nowhere je poleg sveta zabave in blišča odkrito prikazal tudi manj prijetne plati, s katerimi se je glasbenik soočal na poti do vrha – tudi s skorajšnjim duševnim zlomom in krizo identitete. Na filmski premieri so se znašli tudi slovenski glasbeniki, ki se do neke mere lahko vživijo v dualnost svetovnega zvezdniškega življenja.

Biografski film legendarnega zvezdnika Brucea Springsteena Deliver me from nowhere je sinoči doživel premiero v ljubljanskem Cineplexxu. Poleg sveta zabave in blišča je odkrito prikazal tudi manj prijetne plati, s katerimi se je glasbenik soočal na poti do vrha. Filmske premiere so se udeležili tudi znani Slovenci. 

"Nam je približno mogoče malo jasno, kaj to pomeni, ampak mi nismo bili nikoli svetovno znani. Mogoče si res ne znamo predstavljati, ker vidimo samo ta blišč, ampak oni se potem soočajo z določenimi stvarmi, ki jih mi dejansko ne vidimo, ki so v ozadju, ko se morajo soočiti sami s seboj, ko se enkrat vrnejo z neke turneje. Kjer je samo blišč, kjer je iz dneva v dan nek natrpan urnik, potem pa tega več ni," je povedal Boštjan Meglič, član skupine Siddharta.

"Njegovi komadi vzbudijo eno tako nostalgijo, ki je nisem nikoli doživela zares, ampak recimo I am on fire je en tak komad, ki  ga zdaj že celo poletje in celo jesen vsako jutro na poti v službo poslušam," je dejala igralka Melani Mekicar.

"On sploh ni tako glasbeno virtuozen, on sploh ni tako glasbeno močen, on ima sporočila. Bil je preprost fant in je to počel z velikim srcem," je dejal Bor Zuljan, član skupine Šank Rock, ki si je film ogledal s partnerico, predsednico državnega zbora, Urško Klakočar Zupančič.

Bruce Springsteen film Deliver me from nowhere znani slovenci glasba
Naslednji članek

28. FSF Portorož odprla premierna projekcija filma Skriti ljudje

SORODNI ČLANKI

Bruce Springsteen pojasnil ozadje ostrih besed proti Trumpu

Neil Young v bran Bruceu Springsteenu ostro nad Trumpa

Trump ostro nad Springsteena: Ta posušena sliva bi morala biti tiho

Bruce Springsteen se še vedno pred vsakim nastopom bori z anksioznostjo

Košarkar Rui Hachimura navdušil z reakcijo ob pogledu na Bruca Springsteena

Bruce Springsteen razveselil oboževalce: izdal bo sedem albumov

KOMENTARJI (39)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Geronimo
23. 10. 2025 18.36
+1
Pa koga zanima ta dva levaka prosim,pokvarite mi dan ko to preberem
ODGOVORI
1 0
NDM
23. 10. 2025 18.35
+1
a sta kupila karto ali sta revna nimata denarja
ODGOVORI
1 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.33
+2
Ogabna Klokača.
ODGOVORI
2 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.32
+2
Ogaben Zuljin.
ODGOVORI
2 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.32
+2
Ogabna novica.
ODGOVORI
2 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.32
+2
Ogabno.
ODGOVORI
2 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.27
Edin Zuljin je bil v Warcraft: beyond the dark portal. Vsi ostali so imposterji.
ODGOVORI
0 0
pusi
23. 10. 2025 18.23
+3
Na državne stroške, dnevnica, hrana, letalo.... Levuhharji ploskajo
ODGOVORI
5 2
Mclaren
23. 10. 2025 18.24
-5
Kaj bluzis kletar?
ODGOVORI
1 6
grikos
23. 10. 2025 18.21
+5
Ej moj sosed je bil tud tam
ODGOVORI
5 0
St. Gallen
23. 10. 2025 18.17
Koliko od vas bi imeli zenako politika doma?
ODGOVORI
0 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.33
Kdo od teh dveh je politik?
ODGOVORI
0 0
Definbahija
23. 10. 2025 18.07
+4
Baje da se že snema film o učitelju smučanja, tenisaču in Funky Rockerji Borivoju Zuljanu.
ODGOVORI
7 3
MašaT
23. 10. 2025 18.05
+5
Golob si je Tino zrihtal, Urška pa Bora, kaj drugega v dobro Slovenije nista naredila.
ODGOVORI
6 1
andro69
23. 10. 2025 18.03
+11
A je zraven njega tudi tako živčna kot v parlamentu...samo vprašam....
ODGOVORI
11 0
Quatflow
23. 10. 2025 18.19
+3
On jo pomiri saj se razume
ODGOVORI
3 0
Dooomer
23. 10. 2025 18.34
Se noče brezveze na belo tesirat. Ta Klokača.
ODGOVORI
0 0
Watchy
23. 10. 2025 18.00
+5
Sej bruce je drgač good guy sam men je mal antipatičen.
ODGOVORI
6 1
Jezna lepookica
23. 10. 2025 18.00
-8
Lep par.Zq razliko od marsikoga se meni zdi Urška čist fajn ženska.Zabavna, direktna lepa, zaljubljena.....ne pusti se provokacijam, zna se braniti....
ODGOVORI
1 9
jurist
23. 10. 2025 17.59
+10
Res pomembna novica, hvala.
ODGOVORI
10 0
supergigi
23. 10. 2025 17.55
+15
Groza. Ta ženska res ne pozna sramu. 🤧
ODGOVORI
16 1
Ricola Swiss
23. 10. 2025 17.46
+15
A sta po premieri zapela pesem o svobodi, verjetno so se jima ob pesmi zarosile oči.
ODGOVORI
16 1
marker1
23. 10. 2025 17.45
+11
Čas kislih kumaric.
ODGOVORI
12 1
wsharky
23. 10. 2025 17.44
+7
sem vesel za Urško, po Robijevi košarici izpred nekaj let je končno našla sorodno dušo, nekega glasbenika, ki ni ne vem kaj, no tudi ona ni ne vem kaj, ampak, pomembno je da stra srečna, morda sledi poroka?
ODGOVORI
11 4
Maxx365
23. 10. 2025 17.50
+3
Saj tudi tvoji komentarji niso ne vem kaj.
ODGOVORI
7 4
gadje
23. 10. 2025 18.29
-1
Hmmm. Nimam nobenega odnosa ne z enim od teh dveh. Ampak "nekega glasbenika, ki ni ne vem kaj". On je eden izmed najboljsih kitaristov iz obmocja Slovenije, in širše. Ce bi se rodil v kaki drugi drzavi, recimo usa, bi ga poznal cel svet, ker bi verjetno igral v kaksni bolj znani skupini, kot pa je Sank rock. Pa nisem nek glasbeni strokovnjak. 😀
ODGOVORI
0 1
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1306