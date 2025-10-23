Film o Springsteenu sta si ogledala tudi Urška Klakočar Zupančič in Bor Zuljan

Biografski film legendarnega zvezdnika Brucea Springsteena Deliver me from nowhere je sinoči doživel premiero v ljubljanskem Cineplexxu. Poleg sveta zabave in blišča je odkrito prikazal tudi manj prijetne plati, s katerimi se je glasbenik soočal na poti do vrha. Filmske premiere so se udeležili tudi znani Slovenci.

"Nam je približno mogoče malo jasno, kaj to pomeni, ampak mi nismo bili nikoli svetovno znani. Mogoče si res ne znamo predstavljati, ker vidimo samo ta blišč, ampak oni se potem soočajo z določenimi stvarmi, ki jih mi dejansko ne vidimo, ki so v ozadju, ko se morajo soočiti sami s seboj, ko se enkrat vrnejo z neke turneje. Kjer je samo blišč, kjer je iz dneva v dan nek natrpan urnik, potem pa tega več ni," je povedal Boštjan Meglič, član skupine Siddharta.

"Njegovi komadi vzbudijo eno tako nostalgijo, ki je nisem nikoli doživela zares, ampak recimo I am on fire je en tak komad, ki ga zdaj že celo poletje in celo jesen vsako jutro na poti v službo poslušam," je dejala igralka Melani Mekicar.

"On sploh ni tako glasbeno virtuozen, on sploh ni tako glasbeno močen, on ima sporočila. Bil je preprost fant in je to počel z velikim srcem," je dejal Bor Zuljan, član skupine Šank Rock, ki si je film ogledal s partnerico, predsednico državnega zbora, Urško Klakočar Zupančič.