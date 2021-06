Film o zlobnici Krueli de Vil bo dobil nadaljevanje

Film Kruelaje svetovno premiero doživel konec prejšnjega meseca, zEmmo Stone v glavni vlogiKruele de Vil. Disneyjeva stvaritev razkriva razloge, zakaj je kultna zlobnica postala negativka in začela sovražiti vse in vsakogar, ki ji pride nasproti. Kljub posneti predzgodbi otroške risanke 101 dalmatinec pa so se pri Disneyju očitno odločili, da v prvem delu niso pokazali dovolj ali razkrili vsega, zato so napovedali nadaljevanje filma, ki naj bi bilo že v začetni fazi razvoja, poročajo tuji mediji.