Dve nagradi Tržaškega filmskega festivala za film Oče

Film Oče, delo režiserja Srdana Golubovića je na Tržaškem filmskem festivalu, ki je letos potekal virtualno, prejel nagrado občinstva za najboljši celovečerni film in nagrado CEI (Central European Initiative). Nagrado je prejel kot kot film, ki najbolje predstavi resničnost vsakdana in medkulturni dialog.

Srbsko-francosko-nemško-hrvaško-slovensko-bosanska koprodukcija z naslovom Oče je bila uvrščena med 12 filmov tekmovalnega programa festivala, ki je v 32. izdaji potekal med 21. in 30. januarjem, so sporočili iz Slovenskega filmskega centra (SFC). Celovečerec Oče je svetovno premiero doživel na lanskem Berlinalu, kjer je prav tako osvojil dve nagradi: nagrado občinstva in nagrado ekumenske žirije. Filmska zgodba govori o očetu, ki se v iskanju pravice do vzgajanja svojih otrok peš odpravi na dolgo pot čez Srbijo, da bi svojo pritožbo vložil neposredno pri državnem ministrstvu v Beogradu. Scenarij za koprodukcijo – slovenski koproducent je Danijel Hočevar iz produkcijske hiše Vertigo – sta napisala Srdan Golubović in Ognjen Sviličić. V glavnih vlogah nastopajoGoran Bogdan, Boris Isaković, Milica Janevski, Nada Šargin, Muharem Hamzić inAjla Šantić.

Film Oče z Goranom Bogdanom v glavni vlogi. FOTO: Slovenski filmski center

V sklopu tržaškega festivala je potekalo tudi 11. koprodukcijsko srečanje When East Meets West. Znotraj sekcije Last Stop Trieste, ki je namenjena dokumentarnim filmom v fazi montaže, so nagradili dokumentarni filmOdpuščanje, prvenec scenaristke in režiserke Marije Zidar. Filmu, ki je prejel nagrado First Hand Fund Award, je po oceni žirije "uspelo prepričljivo prikazati pretresljive podobe, pogumno odkrivati neraziskane poti, postaviti mučna vprašanja in zavrniti preproste odgovore nanje ter občinstvu predstaviti zadovoljstvo odpuščanja v pravem pomenu besede". Film nastaja v koprodukciji Slovenije, Kosova, Srbije in Črne gore.

Goran Bogdan je za vlogo v filmu prejel tudi nominacijo za evropsko filmsko nagrado. FOTO: Slovenski filmski center

Na festivalu se je v tekmovalni program kratkih filmov uvrstil tudi kratki igrani filmDelčki scenarista in režiserja Arona Horvatha, ki ga je producirala Barbara Daljavec. V program Art&Sound pa se je uvrstil celovečerni dokumentarno-igrani film Antigona–kako si upamo!režiserja Janija Severja.V sklopu delavnice First Cut Lab, ki je namenjena celovečernim filmov v fazi montaže, je bil med osmimi projekti izbran celovečerni igrani film Orkester scenarista in režiserja Matevža Luzarja,pri katerem je kot producentka sodelovalaPetra Vidmar.