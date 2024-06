Film Pa tako lep dan je bil snemali več kot deset let

Film Pa tako lep dan je bil ima klasično zasnovo. Štiri prijateljice iz otroštva, igrajo jih Katarina Čas , Ula Furlan , Nina Ivanišin in Tina Vrbnjak , se srečajo v odročni hiši sredi na prvi pogled idilične narave. Kot veleva žanr, se vse na koncu znajdejo v gozdu, za petami jim je lokalna družina, ki igra po svojih pravilih in jo določa tradicija mehanikov in lovcev. Očeta igra Janez Starina , hčerko Barbara Ribnikar in sina Jure Henigman .

Režiser Perica Rai , po izobrazbi sicer kriminalist, je povedal, da ima žanr pri nas velik potencial, in to ne le zaradi gozdnate pokrajine. Film so začeli snemati pred 10 leti. Vmes se je spremenil žanr, iz grozljivke so prešli v triler. Snemali so več poletij, ko so imeli vsi čas, nato je prišla pandemija, potem so iskali producenta. Film je namreč nastal mimo razpisov, saj po mnenju režiserja v Sloveniji težko prejmeš sredstva za žanrsko produkcijo. Pod okrilje je Pa tako lep dan je bil nato vzel producent Vertigo . "To je v bistvu projekt, za katerega nikoli ni bilo garancije, da se bo zgodil. Začel smo iz neke strasti, snemali smo samo poleti, ene par let samo junij ali pa julij, ker se film odvije v enem letu. Potem smo pa po treh letih vse to zbrisali in začeli znova. Posneli smo snemalni del, potem pa nismo imeli sredstev za dokončati," je dejal režiser filma in dodal, da jim je naposled le uspelo.

" V filmu igrajo praktično najbolj znani igralci v Sloveniji, jaz mislim, da te igralci zelo v bistvu hrepenijo po nečem drugačnem in so se zelo prepoznali v tem filmu in v tem scenariju. Moram jih pohvaliti, ker niti en igralec ni nikoli zaprosil za plačilo. Čisto vsi igralci, ki jih vidite tukaj v filmu, so igrali zastonj in tukaj jim dam kapo dol in jim dam eno priznanje, da delajo iz srca in da so v bistvu ta film priznali za svojega," je še ponosno priznal.

Kot je po projekciji povedala Katarina, je njen lik tisti, ki je na prvi pogled najbolj "poštiman", a tak ne ostane do konca filma, kasneje pa se je dotaknila tudi samega snemanja. "Trajalo je toliko časa, ker je to gverila in smo snemali samo takrat, ko smo imeli čas, kakšni poletni dnevi. Potem se je spremenil tudi scenarij, mislim, to je res saga. Jaz sem zelo vesela, da smo rodili ta film, zaradi tega, ker nam je veliko ljudi reklo, da brez denarja tega ne bomo končali in smo. In na to sem najbolj ponosna in na celo ekipo," je dejala Katarina Čas in dodala, da je zdaj film veliko boljši, kot če bi ga končali leta 2015. "Prvi kader smo posneli leta 2012, zadnjega, mislim, da je še letos Henigman snemal, se pravi leta 2024, cel film se pa zgodi v enem dnevu."