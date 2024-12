Film Pa tako lep dan je bil z žensko zasedbo na čelu

Že več kot dvajset let je od zadnjega slovenskega trilerja z ženskami v glavnih vlogah."Nazadnje je to bil film od Maje Weiss leta 2003 in to je bila moja otroška želja, ki se mi je uresničila," je o filmu Pa tako lep dan je bil povedal režiser filma Perica Rai.

Od ideje za kratki film do premiere celovečerca je minilo 11 let. "Finance so nas zaustavljale, naša razpoložljivost nas je zaustavljala. Ker se vse zgodi v enem poletnem dnevu, smo morali snemati samo, ko je bilo sonce in pravilne temperature. Katarino smo lovili iz Amerike nazaj," pa je o procesu nastajanja filma povedala igralka Ula Furlan.

Scenarij, v katerem se ženske same spopadejo s svojimi težavami je navdušil vse sodelujoče. "Midva sva velika oboževalca cele skandinavske produkcije, v kateri ženske vladajo in to se mi zdi krasno, nujno in prepotrebno," je dejala igralka Nina Rakovec, njen partner, prav tako igralec, Robert Korošec pa se je z njo strinjal. Da potrebujemo več ženskih protagonist se je strinjala tudi igralka Barbara Ribnikar.

O procesu nastajanja filma sta v našem studiu spregovorila tudi dva igralca Katarina Čas in Jure Henigman, ki sta razkrila, da gre za zgodbo o prijateljstvu med štirimi ženskami, ki gredo v kočo, kjer se srečajo z nenavadnimi liki, ki jih preganjajo.