Film pod zvezdami privabil številne znane obraze

Če že niso žarele zvezde, pa je na ljubljanskem gradu sinoči zažarelo filmsko platno, ki bo v naslednjih tednih predvajalo aktualne filme pretekle sezone. Prvi v nizu je bil z oskarjem nagrajeni celovečerni film Valovanje, ki prikazuje živa bitja v svoji pristnosti.

Med občinstvom je bilo veliko znanih obrazov. "Meni je tukaj všeč, ker je dober zrak, hkrati pa je lepo in čarobno," je dejala pesnica Elza Budau. Tudi radijskega voditelja Jureta Longyko so prepričale zvezde. "Sem preveril, kateri film je, ker ga še nisem videl. Ampak izkušnja je tista, ki me je povlekla sem," je povedal. Chef Igor Jagodic pa je dogodek izkoristil, da je "pobegnil iz kuhinje" na "prijeten večer z ženo".

Predvajanje filmov na prostem je blizu tudi igralcu Domnu Valiču. "Ne vem, ali me kdaj do zdaj še ni zeblo, zato sem prišel opremljen z jakno. Ampak ja, otrok sem, risanka je in to moram videti," je pripomnil.

22. Film pod zvezdami bo potekal vse do 2. avgusta.