Film Quo Vadis, Aida dobitnik evropske filmske nagrade lux

"Ta film je močan poziv k pravici za ženske in matere iz Srebrenice, ki so bile priča grozovitemu poboju več kot 8000 ljubljenih. Takšnih grozodejstev in zločinov proti človeštvu ne smemo pozabiti nikoli," je ob podelitvi dejala predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola .

Režiserka Jasmila Žbanić je ob prejemu nagrade povedala: "Ko sem pripravljala film o genocidu v Srebrenici, sem bila prepričana, da so bile vojne v Bosni in na Hrvaškem, v naši regiji zadnje v Evropi. Zelo sem bila šokirana, ker smo mi, Evropejci, dopustili vojno v Ukrajini. Vse pozivam k iskanju rešitev za konec vojne v Ukrajini." Podobno sporočilo je poslancem namenila Subašićeva, ki je poslankam in poslancem dejala naj storijo vse kar je v njihovi moči, da ustavijo vojno v Ukrajini.

V ožjem izboru za nagrado sta bila tudi filma Beg režiserja Jonasa Poherja Rasmussena in Velika svoboda avstrijskega režiserja Sebastiana Meiseja. Zmagovalni film je bil izbran na podlagi glasov evropske javnosti in evropskih poslancev. Glasovi enih in drugih so prispevali po 50 odstotkov končnega rezultata.

Evropsko filmsko nagrado občinstva lux so prvič podelili lani. Podeljujeta jo Evropski parlament in Evropska filmska akademija v partnerstvu z Evropsko komisijo in združenjem Europa Cinemas. Nagrada temelji na nekdanji filmski nagradi Evropskega parlamenta lux, ki so jo začeli podeljevati leta 2007 kot simbol zavzemanja Evropskega parlamenta za kulturo, in nagradi občinstva Evropske filmske akademije.