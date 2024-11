Film Revni milijonar predvidoma v obliki muzikala

"Zelo sem navdušen, da bom lahko začel ustvarjati muzikal Revni milijonar," je povedal Rahman. "Ta prenovljena različica vas bo popeljala na potovanje z novimi pesmimi in nekaj nepričakovanimi preobrati," je dejal.

Ken Davenport je v izjavi povedal, da ima s filmom tudi osebno povezavo. Njegov oče ni nikoli veliko govoril o odraščanju v Indiji, dokler ga ni peljal na ogled filma Revni milijonar. "To je bil eden najbližjih trenutkov, ki sva jih kdajkoli imela. Takrat in tam sem se zaobljubil, da bom nekega dne našel način, da našo indijsko kulturo prenesem na oder, da počastim njega in ljudi indijskega rodu po vsem svetu," je povedal.

Film Revni milijonar iz leta 2008 je nastal po navdihu indijskega romana Q&A, ki ga je napisal Vikas Swarup. Scenarij je napisal Simon Beaufoy, režiral pa ga je Danny Boyle. Posneli so ga s proračunom v višini 15 milijonov dolarjev (13,5 milijona evrov), a je zaslužil več kot 378 milijonov dolarjev (347 milijonov evrov) po vsem svetu.