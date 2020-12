Film s slovensko manjšinsko koprodukcijo v Nemčiji prejel dve nagradi

Kot je zapisala mednarodna žirija, film prinaša "tri ganljive upodobitve, ki razkrivajo edinstvene osebnosti njihovih likov in oživljajo zapletenost mladostniškega epa o nedolžnosti, ljubezni, zavisti, želji in tem, da nimajo druge možnosti, kot da izstopijo iz okvirov stalnega nadzora" . Nagrado v višini 5000 evrov podeljuje banka Sparkasse Spree-Neisse. Film je prejel tudi nagrado fipresci, ki jo podeljuje žirija mednarodnega združenja filmskih kritikov in novinarjev.

Oaza pripoveduje o treh najstnikih, ki živijo v zavodu za osebe s posebnimi potrebami in se morajo spopasti z novoodkritimi čustvi strasti in zavisti. Ta jih namreč zapletejo v ljubezenski trikotnik, ki mu grozi, da se bo sprevrgel v spor in iskanje skrajnih poti izhoda. Film je bil posnet v resničnem zavodu. V njem nastopajo mladi varovanci, ki so se prvič preizkusili v igranju. Oaza predstavi "pretresljivo zgodbo o tem, kaj pomeni biti živ, zaželen in ljubljen ter kako življenje vedno najde razpoke, skozi katere privre na plano", so zapisali v Slovenskem filmskem centru (SFC).

V glavnih odraslih vlogah vzgojiteljev nastopata hrvaški igralecGoran Bogdan in slovenska igralkaMaruša Majer. Poleg nagrajenih v filmu igrata še Milica Đinđić in Saša Strugar.

Srbsko-slovensko-nizozemsko-bosansko-francoska koprodukcija je imela svetovno premiero na letošnjem festivalu v Benetkah v okviru programa Dnevi avtorjev (Giornate degli Autori),kjer je prejela nagrado za najboljši evropski film, na festivalu v Zagrebu pa je novembra prejela nagrado za najboljši igrani film.

Pri nastajanju so sodelovali slovenska produkcijska hiša Tramal Films ter producenta Miha Černec in Jožko Rutar. Glavni producent je srbska produkcijska hiša Sense. Film je nastal s finančno podporo SFC ter drugih nacionalnih filmskih skladov. Prav tako je pridobil sredstva iz evropskih skladov Eurimages in Ustvarjalna Evropa MEDIA.

Festival v Cottbusu v 30. izdaji poteka med 8. in 31. decembrom, in sicer zaradi epidemije covida-19 na daljavo. Nagrade so podelili v soboto.